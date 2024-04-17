Военкор Коц назвал удар ВС РФ по расположению ВСУ в Чернигове «ювелирным»

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Российские войска нанесли «ювелирный» удар по гостинице в Чернигове, где находились украинские военные. Об этом в своём Telegram-канале написал военкор Александр Коц.
По его словам, эта гостиница была официально закрыта в феврале 2022 года, после начала конфликта. Рядом с ней располагается воинская часть. Российские военные регулярно наблюдали в этом районе скопления украинских военных.
Военкор указал на то, что украинское МЧС в своём сообщении косвенно подтвердило российский удар по военным. На опубликованных ведомством кадрах видно, что за окнами разрушенного здания стоят двухъярусные кровати, а один из пострадавших, которого несут на носилках, одет в военную форму.
Ранее сообщалось, что российские войска с помощью ракет «Искандер» ударили по гостинице в Чернигове. В ней в этот момент проходило совещание высокопоставленных офицеров. По неподтверждённым данным, в результате удара погибли десять бойцов, ещё 20 пострадали.
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Военкор указал на то, что украинское МЧС в своём сообщении косвенно подтвердило российский удар по военным. На опубликованных ведомством кадрах видно, что за окнами разрушенного здания стоят двухъярусные кровати, а один из пострадавших, которого несут на носилках, одет в военную форму.
Ранее сообщалось, что российские войска с помощью ракет «Искандер» ударили по гостинице в Чернигове. В ней в этот момент проходило совещание высокопоставленных офицеров. По неподтверждённым данным, в результате удара погибли десять бойцов, ещё 20 пострадали.
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Анастасия Чинкова