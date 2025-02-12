Владимир Зеленский
Российский военный корреспондент Александр Коц обратился к Владимиру Зеленскому после его слов об обмене части захваченной Курской области на потерянные украинские территории и информации об убитых жителях села Николаево-Дарьино.
«Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» — обратился Коц к Зеленскому.
Напомним, накануне Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.
Утром 12 февраля в Минобороны РФ сообщили, что жители села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области более полугода находились в плену у украинских военных (ВСУ), которые использовали их как живой щит. Всех мужчин в населенном пункте убили, выжил лишь один.
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