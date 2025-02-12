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Военкор Коц обратился к Зеленскому после расправы над жителями Курской области

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Российский военный корреспондент Александр Коц обратился к Владимиру Зеленскому после его слов об обмене части захваченной Курской области на потерянные украинские территории и информации об убитых жителях села Николаево-Дарьино.
«Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» — обратился Коц к Зеленскому.

Напомним, накануне Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.



Утром 12 февраля в Минобороны РФ сообщили, что жители села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области более полугода находились в плену у украинских военных (ВСУ), которые использовали их как живой щит. Всех мужчин в населенном пункте убили, выжил лишь один.

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На Украине задержан глава штаба антитеррористического центра СБУ
12 февраля 2025, 15:10

Фото: istockphoto/reflection_art

Шпиона, якобы работавшего на Россию, выявили в рядах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.
«За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио — и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу», — процитировали в пресс-службе СБУ главу ведомства Василия Малюка.
Имя фигуранта неизвестно. В СБУ лишь подчеркнули, что через него украинская служба безопасности долгое время передавала дезинформацию.

Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации на Украине.

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Запасы лития и титана расположены на освобожденных землях в ДНР — Пушилин
12 февраля 2025, 14:12

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Титановые и литиевые запасы расположены на освобожденной территории Донбасса. Об этом заявил «Соловьев Live» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Основные запасы расположены на Донбассе. Это на территории Донецкой, Луганской народных республик и в Днепропетровске. Там разное количество. Но основные по литию и титану — это на нашей территории. То есть уже на освобожденной территории», — прокомментировал чиновник.
Пушилин добавил, что территорию месторождений необходимо разминировать. Он указал, что направления являются перспективными, чтобы пополнить региональный и федеральный бюджеты.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что хочет вернуть «потраченные» на поддержку Украины средства.

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#конфликт
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Военэксперт Кошкин: Запад может поставить Залужного на место Зеленского
12 февраля 2025, 13:56

Валерий Залужный

Владимир Зеленский не успел перестроиться под нового президента США Дональда Трампа и грядущее перемирие, так как слишком сильно ориентирован на предыдущего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин. По его мнению, Запад может поставить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на место Зеленского.
«Залужный появился в нужный момент. Когда он встречал министра иностранных дел Великобритании в Киеве, было ясно, что это часть санкционированного сценария. Зеленский воспринимает это как угрозу, но его время уже прошло. Предлагали ли Залужному пост спикера? Да, Зеленский пытался оставить его в обойме. Но тот сделал свой выбор. Может ли он стать президентом? Возможно», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время политолог Павел Фельдман считает, что судьба Киева сейчас мало заботит Трампа. В разговоре с RT эксперт пояснил, что американский лидер не сильно переживает из-за перспективы возвращения Украины под российское влияние, так как он все еще воспринимает ее как часть Советского Союза. По его словам, Трамп был бы рад отдать Киев под ответственность Москвы.
«Ведь в послевоенное время кому-то надо будет наводить там порядок. Однако Великобритания и страны ЕС всеми силами постараются сохранить эту страну в качестве инструмента сдерживания России. Позиция Трампа по этому вопросу противоречит установкам большинства европейских лидеров», — указал Фельдман.
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#трамп
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Министр обороны Украины заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при одном условии
Умеров: Киев готов к переговорам с Россией о завершении конфликта
12 февраля 2025, 13:44

Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой об урегулировании конфликта, однако это произойдет при одном условии.
«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя», — написал Умеров в соцсети.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не является легитимным главой государства, так как срок его полномочий истёк ещё в мае прошлого года. Тем не менее, Москва готова вести переговоры даже с ним.

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В Кремле жестко отреагировали на слова Зеленского об обмене территориями
Песков: Россия никогда не станет обсуждать тему обмена территорий
12 февраля 2025, 13:33

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия никогда не обсуждала вопрос обмена своей территории и не будет этого делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории, все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», — заявил Песков журналистам.

Напомним, накануне Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.

Тем временем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невозможно серьезно относиться к параноидальному бреду нелегитимного Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией.

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