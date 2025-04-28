Военкор Коц раскрыл возможные планы Зеленского на День Победы

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский может решиться на теракт в День Победы, считает военкор Александр Коц. Свое мнение журналист изложил в Telegram-канале. Он считает, что киевский режим может попытаться испортить празднование не только при помощи политических шагов по типу организации альтернативного празднования 9 мая с участием европейских лидеров.
«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьезное, вроде массированного удара дронами, артобстрела или теракта», — думает военкор.Коц не исключил, что Киев может устроить теракт у себя, чтобы «привычно обвинить в этом Россию». Зеленский пригласил лидеров Европы на Украину 9 мая, чтобы противостоять «параду Владимира Путина». Киев призвал «продемонстрировать» их общее единство таким образом.
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