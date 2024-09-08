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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), как сообщает РИА Новости. Это стало возможным благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».
Накануне, благодаря тем же подразделениям, был освобожден населенный пункт Калиново, а ранее также была освобождена Журавка. Кроме того, российские солдаты освободили Кирово, Птичье, Скучное, Карловку и Заветное в ДНР, уточнили в Министерстве обороны России.
Ранее российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на артемовском направлении в ДНР. Источники из силовых структур сообщили, что за последние недели ВСУ понесли значительные потери на этом участке фронта.
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