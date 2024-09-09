ВС РФ подбили танк ВСУ ракетой «Х-БПЛА» – видео

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Операторы российского разведывательно-ударного дрона «Орион», оснащённого управляемой ракетой «Х-БПЛА», уничтожили украинский танк Т-64БВ. Видеозапись удара по цели опубликовал Telegram-канал «Тройка».
На представленных кадрах, сделанных камерой беспилотника, виден двигающийся танк, который подбивает российская ракета.
Отметим, что средневысотный беспилотник «Орион» может нести до 180 килограммов полезной нагрузки. В его арсенал могут входить ракеты, а также свободнопадающие и управляемые бомбы.
Также напомним, что ракета «Х-БПЛА», которая используется беспилотниками, была разработана в Тульском конструкторским бюро. Дальность её действия составляет от четырёх до восьми километров.
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Отметим, что средневысотный беспилотник «Орион» может нести до 180 килограммов полезной нагрузки. В его арсенал могут входить ракеты, а также свободнопадающие и управляемые бомбы.
Также напомним, что ракета «Х-БПЛА», которая используется беспилотниками, была разработана в Тульском конструкторским бюро. Дальность её действия составляет от четырёх до восьми километров.
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Анастасия Чинкова