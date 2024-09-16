ВСУ лишились танка в Курской области — видео

Видео: Минобороны РФ
Боевики ВСУ лишились танка в Курской области, доложили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры. В ведомстве уточнили, что украинская техника уничтожена силами военнослужащих группировки ВС РФ «Север».
«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили танк ВСУ на закрытой огневой позиции. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника», — пояснили в Минобороны РФ.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. В начале августа 2024 года противник попытался вторгнуться на российские территории.
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Никита Кротов