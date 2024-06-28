Военный эксперт Коренев назвал тип ракет, прилетевших на пляж Севастополя

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Для удара по Севастополю ВСУ применили ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A, снаряжённые 275 шарообразными боевыми элементами. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.
«Каждый из этих элементов содержит маленькие вольфрамовые шарики в качестве поражающих осколков. Ракета отклонилась от цели при воздействии средств ПВО и взорвалась фактически над пляжем. Площадь поражения – несколько тысяч квадратных метров», – сказал Коренев «Известиям».Он добавил, что США начали поставлять Украине ракеты ATACMS только в прошлом году. Сначала это были самые старые модификации MGM-140A Block 1 с небольшой дальностью действия. Однако в апреле этого года Вооруженные силы Украины стали применять и ракеты с дальностью до 300 км.
23 июня со стороны Украины был нанесён ракетный удар по Севастополю американскими ракетами. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. Большинство убитых и раненых отдыхало на местном пляже.
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Лора Луганская