Военкор Коц высказался о гибели генерала Кириллова

Если версия того, что за взрывом, убившим генерала Игоря Кириллова, стоит Украина подтвердится, то Россия может нанести удар по республике ракетой «Орешник», считает в разговоре с НСН бывший замглавы воздушно-десантных войск Николай Стаськов. Офицер уточнил, что РФ не станет совершать ответных терактов.