Военкор Коц высказался о гибели генерала Кириллова

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Украинские агенты занимаются подрывной деятельностью в российском тылу, считает военкор KP.RU Александр Коц, комментируя убийство генерала Игоря Кириллова.
«Совершенно очевидно, что у нас в тылу действует агентура противника, которая ведет слежку за разными людьми через набранных по объявлению одноразовых «пинкертонов», — высказался Коц в Telegram-канале.Он добавил, что и сам был под таким наблюдением: так называемый «детектив» следил за домом журналиста, думая, что речь идет о супружеской измене.
Коц резюмировал что сейчас линия фронта в украинском конфликте пролегает в том числе и через глубокий тыл РФ, призвав «превратить в минное поле» тыл Украины, чтобы там «ходили и оглядывались».
Генерал Игорь Кириллов погиб 17 декабря на Рязанском проспекте столицы в результате взрыва электросамоката. Идет расследование.
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