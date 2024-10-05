Военкор Коц: ВС РФ потеряли в зоне СВО новейший беспилотник С-70 «Охотник»

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Российские военные потеряли в зоне спецоперации новейший беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник». Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.
В своём телеграм-канале он уточнил, что беспилотник был потерян под Константиновкой. На кадрах видео силуэт падающего летательного аппарата очень напоминал именно обводы «Охотника». По предварительным данным, БПЛА был сбит ракетой класса «воздух-воздух», запущенной с борта российского истребителя Су-57, который и вёл «Охотник». Военкор предположил, что произошло нарушение канала связи и дрон стал неуправляемым.
По словам Коца, Киев наверняка устроит медийную шумиху вокруг очередной «перемоги», однако украинцы вряд ли смогут извлечь что-то полезное из упавшего беспилотника. Дело в том, что машины, подобные «Охотнику», как правило, оборудуются механизмом самоликвидации.
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Александр Бойцов