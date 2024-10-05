Военкор Коц: ВС РФ потеряли в зоне СВО новейший беспилотник С-70 «Охотник»

Россиянин Роман Бурцев, получивший известность в 2016 году за счёт своего сходства с голливудским актёром Леонардо Ди Каприо, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».