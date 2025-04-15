Военкор Коц: ВСУ рассматривают Горналь как опорный пункт первой линии обороны

Законопроект о создании фонда для мониторинга и перехвата судов «теневого флота» РФ, внесенный в американский конгресс, вполне в духе команды президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американист Владимир Васильев. По его мнению, такими угрозами Вашингтон рассчитывает оказывать давление на Москву.