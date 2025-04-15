Военкор Коц: ВСУ рассматривают Горналь как опорный пункт первой линии обороны

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ВСУ рассматривают село Горналь в Курской области как опорный пункт первой линии обороны, спешно организуемой в Сумской области. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц.
В своём телеграм-канале он написал, что Киев понимает: после освобождения Горналя группировка «Север», быстро зачистив окрестные лесополосы, зайдет на украинскую территорию для создания буферной зоны. Поэтому ВСУ будут пытаться удержать Горналь до последнего.
Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря осложнен толстыми стенами обители и ее расположением на господствующей высоте. Под зданиями и сооружениями монастыря находятся меловые пещеры, в древности монахи добывали там известь. Пещеры — это разветвленная сеть ходов, ВСУ смогут длительное время держать там оборону.
Ранее в силовых структурах сообщили, что российская армия взяла под огневой контроль все пути отхода из Горналя. При этом не уточняется, идет ли речь также и о подземных ходах.
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Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря осложнен толстыми стенами обители и ее расположением на господствующей высоте. Под зданиями и сооружениями монастыря находятся меловые пещеры, в древности монахи добывали там известь. Пещеры — это разветвленная сеть ходов, ВСУ смогут длительное время держать там оборону.
Ранее в силовых структурах сообщили, что российская армия взяла под огневой контроль все пути отхода из Горналя. При этом не уточняется, идет ли речь также и о подземных ходах.
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Александр Бойцов