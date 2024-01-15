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Военкор Котенок назвал подвигом то, как раненый пилот посадил подбитый Ил-22

15 января 2024, 18:54
Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

В ночь на 15 января над акваторией Азовского моря произошла трагедия: был подбит российский самолёт, «летающий командный пункт» Ил-22М. Несмотря на полученное ранение, пилот сумел посадить повреждённый самолёт в аэропорту Анапы.

Военкор Юрий Котенок считает лётчика, сумевшего совершить аварийную посадку в таком состоянии настоящим героем. В своём телеграм-канале он опубликовал фото Ил-22М, на котором хвост, изрешечённый осколками, напоминает решето. Хотя сам пилот был ранен, он сумел спасти воздушное судно и жизни членов экипажа. То, что сделал этот молодой парень за штурвалом самолёта — настоящий подвиг, а сам он — безусловный герой, считает военкор.

В свою очередь, блогер Сергей Колясников написал, что о том, как пилот сажал разбитый самолёт, следовало бы снять фильм. Он уверен, что люди должны знать о таких людях и поступках, которые они совершают.





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Появилось фото Ил-22 после заявлений ВСУ о его уничтожении над Азовским морем

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Появилось фото Ил-22 после заявлений ВСУ о его уничтожении над Азовским морем
15 января 2024, 18:02

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Российские военные корреспонденты опубликовали первое фото Ил-22 после того, как ВСУ сообщили о том, что он был сбит украинскими военными над Азовским морем. Об этом пишет Baza.
В сообщении уточняется, что российский воздушный командный пункт Ил-22 был сильно поврежден осколками. Военкоры предполагают, что это осколки от ракеты украинской системы противовоздушной обороны. При этом экипаж самолета военкоры считают героями.


«Если сказать, что экипаж Ил-22 настоящие герои, это значит ничего не сказать», – пишут российские военкоры.

При этом Минобороны РФ официально информацию не подтверждало.

Напомним, ранее украинские СМИ и телеграм-каналы опубликовали сообщение о том, что в ночь на 15 января над Азовским морем были сбиты летающий командный пункт Ил-22М и самолёт-разведчик А-50. По информации российских телеграм-каналов, Ил-22М получил повреждения в ходе некоего воздушного инцидента и совершил вынужденную посадку в Анапе. По А-50 информации пока нет.

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В России разработан танк для эвакуации раненых в зоне СВО

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В России разработан танк для эвакуации раненых в зоне СВО
15 января 2024, 17:51

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В России по просьбам медиков разработали танк для эвакуации раненых в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, прототип танка недавно был представлен на выставке в Москве. Его стоимость составила 800 тысяч рублей. Танк оснащен электродвигателем с аккумулятором на 50 км хода, броней для защиты от вражеских беспилотников и гранат. Он имеет два режима управления — ручной и беспилотный. Уточняется, что танк может увезти с поля боя одного раненого, если за рулем водитель, при этом на дистанционном управлении вывезти можно сразу двух раненых.

Разработчики также планируют добавить к двигателю небольшой бензиновый мотор, что позволит сделать его гибридным. Тогда машина сможет спасать больше жизней. При этом в перспективе планируется использование данного танка для доставки боеприпасов в горячие точки или для прохождения минных полей.

Военные посчитали такую разработку очень полезной, однако попросили увеличить запас хода и скорость. После исправления некоторых недочетов танк отправят в зону спецоперации.

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В Днепропетровске предложили создать группы по розыску военнообязанных
15 января 2024, 17:39

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Власти украинского Днепропетровска хотят создать группы по розыску военнообязанных. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на распоряжение мэра города Бориса Филатова.
«В Днепропетровске предлагают создать группы розыска военнообязанных. Такая норма заложена в проекте решения исполкома горсовета Днепропетровска от 12 января, который на данный момент не был принят», - говорится в Telegram-канале издания.

Таким образом, документ предполагает, создание специальных участков в помещениях райадминистраций для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов. К данной работе также предлагается привлечь сотрудников военкоматов. Также издание пишет, что подобным оповещением также будут заниматься по местам проживания работы мужчин призывного возраста.

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На Украине признали западное происхождение всего высокоточного оружия ВСУ
15 января 2024, 17:12

Фото: istockphoto/bbsferrari

Всё высокоточное оружие, имеющееся в распоряжении украинских военных, произведено на Западе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
В интервью изданию «РБК - Украина» он признал, что всё высокоточное вооружение, которое имеется в частях и подразделениях ВСУ, западного производства. По словам главы ГУР, большинство артиллерийских снарядов для орудий калибра НАТО (155 миллиметров) также произведены за рубежом.

Скибицкий отметил, что Киев надеется на продолжение поддержки со стороны западных союзников, так как без их помощи продолжать военные действия будет достаточно сложно, а в некоторых сферах — просто невозможно.

Ранее западные СМИ писали, что Россия ежедневно производит десять тысяч фугасных снарядов, в то время как Украина — лишь две тысячи. Это негативно сказывается на боеспособности ВСУ как при оборонительных, так и при наступательных действиях.

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На Украине признались в невозможности сбивать планирующие бомбы РФ
Экс-полковник СБУ Стариков: планирующие бомбы ВС РФ невозможно сбить
15 января 2024, 16:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские системы противовоздушной обороны не в состоянии сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. Об этом заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «PolitБюро».
«Во-первых, бомбы и снаряды системой ПВО сбить невозможно. То есть они реально не сбиваются. Количество у них (у России - ред.) — десятки тысяч штук: ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000», — заявил Стариков.

По его словам, российские планирующие бомбы имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО. Таким образом, Стариков отметил, что это оружие очень серьезное.

Ранее Business Insider писал, что планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.

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#пво
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Украинцы могут исчезнуть с лица земли, считает Сальдо
Сальдо: украинцы рискуют исчезнуть с лица земли при продолжении боевых действий
15 января 2024, 16:40

Фото: сайт Кремля

Украинцы рискуют исчезнуть с лица земли, если боевые действия не будут завершены в ближайшее время. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, опубликовав видео с тысячами могил, где захоронены украинские солдаты.
Сальдо пояснил, что на видео показаны тысячи могил украинских военных в Черкассах, Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге и на Тернопольщине.

«Эти погибшие — наши бывшие соотечественники, обманутые западной и украинской пропагандой, а потом брошенные на убой в жерло братоубийственной войны. Они умерли бессмысленно и бесславно, за чуждые им интересы», - написал Сальдо.

Он подчеркнул, что демографии Украины нанесен невосполнимый урон. Таким образом, по словам Сальдо, украинцы рискуют исчезнуть с лица земли в случае продолжения боевых действий. Он пояснил, что останется только диаспора, рассеянная по всему миру, и остатки украинского населения «на выжженной земле».

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В ГУР посчитали число добровольцев, которые идут в ВС РФ
В ГУР заявили, что ВС РФ ежемесячно пополняется на 30 тысяч добровольцев
15 января 2024, 16:00

Фото: iStock/kobzev3179

Ежемесячно контракты с Минобороны подписывает порядка 30 тысяч россиян. Об этом заявил официальный представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, в ВС РФ ежедневно вступает 1000-1100 добровольцев, что позволяет российским силам восполнять потери и формировать резервные полки. При этом Скибицкий отметил, что люди идут в армию добровольно, их не мобилизуют насильно, как утверждалось ранее. Однако он считает, что россияне имеют качественную мотивацию – это большая зарплата, которую получают военные.

По информации ГУР, зарплаты российских солдат в зоне спецоперации составляют порядка 220–250 тысяч рублей в месяц. При этом за день боевых действий идет надбавка 8 тысяч рублей к зарплате.

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ВС РФ разбили базу горючего для техники ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ
15 января 2024, 15:33

Фото: iStock/bpawesome

Российская армия нанесла удары по базе горючего для военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Также добавляется что российским ударом уничтожена живая сила ВСУ живая сила и вооружение в 142-х районах.

Кроме того, за минувшие сутки средствами российской ПВО было сбито 25 беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Также были сбиты три ракеты «Точка-У».

Ранее в российском Минобороны также сообщали, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанёс удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ на Купянском направлении. В числе целей был командный пункт (КП) противника.

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Украине пришел конец, считают в США
Макгрегор: Украине пришел конец как государству
15 января 2024, 15:06

Фото: iStock/JARAMA

Украина перестала существовать как государство, страну покинули миллионы граждан, а рождаемость упала до критического уровня. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Я боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине пришел конец как государству. Но мы будем продолжать делать вид, что она существует, пока это совершенно точно будет не так», — заявил Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

Он пояснил, что в результате конфликта Украину покинули миллионы граждан, а также снизилась рождаемость до критического уровня. При этом Вашингтон продолжает поддерживать этот конфликт, а украинцы несут колоссальные потери на поле боя. Он напомнил, что генпрокурор уже публично признал, что Украина потеряла 500 тысяч военных.

«Господи, какая неожиданность!» — иронично отметил Макгрегор.

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