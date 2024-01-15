Военкор Котенок назвал подвигом то, как раненый пилот посадил подбитый Ил-22

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В ночь на 15 января над акваторией Азовского моря произошла трагедия: был подбит российский самолёт, «летающий командный пункт» Ил-22М. Несмотря на полученное ранение, пилот сумел посадить повреждённый самолёт в аэропорту Анапы.
В свою очередь, блогер Сергей Колясников написал, что о том, как пилот сажал разбитый самолёт, следовало бы снять фильм. Он уверен, что люди должны знать о таких людях и поступках, которые они совершают.
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