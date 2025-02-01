Военкор назвал гарантии мира, которые нужны России

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Роспуск ВСУ и запрет на нацистскую идеологию являются для России главными гарантиями мира в украинском конфликте. Об этом заявил военкор Григорий Кубатьян в беседе с «Татар-информом».
«Какие могут быть гарантии мира? Слово Зеленского ничего не стоит. Слово американцев тоже стоит немного. Сегодня с ними мир, а завтра они захотят включить в свой состав Гренландию, Канаду или Австралию. Гарантия мира – это отсутствие физической возможности на нас снова напасть. Это роспуск украинской армии и запрет нацистской идеологии», — поделился военкор.По его мнению, сейчас смысл жизни киевского режима — причинение ущерба России вопреки собственным потерям, своего рода «извращенный культ самопожертвования». Такое соседнее государство, подчеркнул он, нам не нужно, и не важно будет ли оно поделено между соседями, или сохранит независимость.
«Многие бойцы устали, им хочется домой. Особенно мобилизованным. Боевые действия должны закончиться и хотелось бы, чтобы это случилось побыстрее. Каждый день войны – это трагедии и смерти. Но если мир будет скороспелым, и мы замрем на линии, на которой стоим сейчас, то не достигнем поставленных целей», — добавил он.Читайте также:
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Данил Пономарев