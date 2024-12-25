Воздушная тревога снова звучит по всей Украине

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Воздушная тревога во второй раз за утро в среду, 25 декабря, звучит по всей Украине сообщили в республиканском Минцифры. Примерно в 11:00 по Москве тревожный сигнал сработал на территории большинства областей, а несколькими минутами позже — по всей республике.
Перед этим тревога звучала в 6:43 по московскому времени, затем ее отменили в большинстве субъектов.
По сообщениям СМИ и местных властей, взрывы были в Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Киеве, а также в Ивано-Франковской области.
Ранее в украинском Минэнерго проинформировали о массированной атаке на энергетические объекты.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.
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По сообщениям СМИ и местных властей, взрывы были в Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Киеве, а также в Ивано-Франковской области.
Ранее в украинском Минэнерго проинформировали о массированной атаке на энергетические объекты.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.
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Никита Кротов