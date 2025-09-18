Военные ВСУ ошибочно приняли позиции ВС РФ за свои и сдались в плен

18 сентября 2025, 10:38

В Николаевке шесть бойцов ВСУ сдались в плен, ошибочно приехав на позиции ВС РФ

Фото: iStock/Prostock-Studio

Шесть солдат из Украины сдались в плен после того, как по ошибке приехали на позиции ВС РФ в селе Новониколаевка Днепропетровской области. Об этом заявил заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пресс.





По его словам, которые приводит ТАСС, когда на место прибыла группа ВСУ, российские военные там уже закрепились. Осознав, что сделали неверный шаг, боевики не стали оказывать сопротивления.

«Был такой случай, что они сами приехали к нам на позиции. Мы к тому моменту уже закрепились на этих позициях. Они думали, что это их, и просто сдались в плен. Шесть человек», — сказал собеседник агентства.