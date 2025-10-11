ПВО сбила ракеты ВСУ над Белгородом
Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом вражеские ракеты. Об этом написал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Сведений о пострадавших пока нет. От падения осколков в самом Белгороде загорелся мусор, пожарные занимаются его тушением.
В коммерческом объекте выбило окна, повредило кровлю и фасад, также пострадали две машины. В селе Таврово посекло кузов легкового автомобиля, а в посёлке Дубовое в частном доме пробило кровлю.
Перед этим сообщалось, что БПЛА ВСУ дважды ударили по парку кованых фигур в Донецке.
