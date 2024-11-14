Российские бойцы продолжают штурмовать Купянск, взяв еще три опорника ВСУ

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Российские бойцы взяли еще три опорных пункта ВСУ при штурме Купянска в ДНР. Об этом пишет Shot.
По данным издания, в результате очередного рывка российских сил и высадки десанта ударами РСЗО уничтожены две гаубицы Д-30 и около семи миномётных расчётов ВСУ. При этом ликвидировано до 50 человек личного состава противника, среди которых оказались боевики из 116-й ОМБр и 14-й ОМБр.
Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что армия России закрепляется на окраинах Купянска Харьковской области.
По его словам, российскими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска. Продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от Купянска. Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.
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Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что армия России закрепляется на окраинах Купянска Харьковской области.
По его словам, российскими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска. Продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от Купянска. Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.
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Элина Позднякова