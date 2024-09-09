ВСУ бежали со своих позиций в Красногоровке

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Украинское военные вынуждены были спешно покинуть позиции в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», — говорится в сообщении.
В народной милиции ДНР также сообщили, что Красногоровка полностью перешла под контроль российских сил. Уточняется, что в операции приняли участие силы 5-й и 110-й мотострелковых бригад ВС РФ.
В ведомстве отметили, что освобождение Красногоровки ускорит освобождение от украинских боевиков всей территории Донбасса.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в Красногоровке. По его словам, Красногоровка является следующим относительно крупным населенным пунктом после Авдеевки.
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Элина Позднякова