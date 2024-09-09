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ВСУ бежали со своих позиций в Красногоровке

09 сентября 2024, 18:28
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинское военные вынуждены были спешно покинуть позиции в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», — говорится в сообщении.

В народной милиции ДНР также сообщили, что Красногоровка полностью перешла под контроль российских сил. Уточняется, что в операции приняли участие силы 5-й и 110-й мотострелковых бригад ВС РФ.



В ведомстве отметили, что освобождение Красногоровки ускорит освобождение от украинских боевиков всей территории Донбасса.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в Красногоровке. По его словам, Красногоровка является следующим относительно крупным населенным пунктом после Авдеевки.

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#операции
#днр
#всу
#вс рф
#денис пушилин
ВСУ бежали из Красногоровки, город находится под контролем ВС РФ
ВС РФ полностью освободили Красногоровку от ВСУ
09 сентября 2024, 17:49

Фото: iStock/SergeyVButorin

Оставшиеся части ВСУ вынуждены были бежать из Красногоровки в ДНР, город полностью перешел под контроль российских сил. Об этом сообщает народная милиция ДНР.
«Благодаря слаженной работе, профессиональному командованию и высокому уровню самоотдачи личного состава “Южной” группировкой войск полностью освобожден и зачищен населённый пункт Красногоровка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в операции приняли участие силы 5-й и 110-й мотострелковых бригад ВС РФ.

В ведомстве отметили, что освобождение Красногоровки ускорит освобождение от украинских боевиков всей территории Донбасса.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в Красногоровке. По его словам, Красногоровка является следующим относительно крупным населенным пунктом после Авдеевки.


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#вс рф
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СК завел дело на двух пленных ВСУ за расстрелы и мародерство в Курской области
09 сентября 2024, 16:56

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Следствие возбудило уголовное дело в отношении двух пленных солдат ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за военные преступления в Курской области, в том числе расстрелы, похищения и мародерство, сообщает пресс-служба СК РФ. Отмечается, что фигурантов взяли в плен во время боев на приграничье.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 36-летнего Виталия Панченко и 30-летнего Ивана Дмитракова», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 7 августа подозреваемые вместе с другими силами ВСУ незаконно пересекли границу РФ и вступили в бой с ВС РФ, расстреливали мирное население, похищали людей, занимались мародерством в магазинах.

Уголовное дело возбудили по внушительному количеству статей — покушение на убийство, теракт, ношение оружия, посягательство на жизнь правоохранителей, насилие, незаконное пересечение границы, похищение людей, мародерство, угроза убийством.
«В настоящее время в отношении указанных лиц выполняются следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — резюмировали в ведомстве.

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Самый мощный российский танк стал еще более защищенным, подробности
MWM: новые танки Т-90М значительно улучшились из-за активной защиты «Арена-М»
09 сентября 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Evgeny555

Новые танки Т-90М со встроенной системой активной защиты «Арена-М» стали значительно лучше своих предшественников, сообщает издание Military Watch Magazine (MWM). Эксперты также оценили комплекс динамической защиты «Реликт», с которым существенно вырастает стойкость к различным средствам атаки.
«Характеристики Т-90М были значительно улучшены за счет интеграции системы активной защиты «Арена-М», которая, как ожидается, будет установлена и на другие танки», — говорится в статье.
Отмечается, что «Арена-М» состоит из РЛС, бортового вычислителя, пульта управления и защитных боеприпасов в шахтах. Система вычисляет приближающийся снаряд, определяет его траекторию и выбрасывает ему навстречу защитный боеприпас, который нейтрализует угрозу. Наиболее похожим аналогом «Арена-М» является израильская Trophy, которую устанавливают на танки Merkava IV.
«Танк Т-90М хорошо бронирован и оснащен динамической защитой «Реликт», а также дополнительной броней, изолирующей боеукладку изнутри», — пишет автор.
По данным из открытых источников, «Реликт» работает по принципу «двустороннего метания», когда поражающий боеприпас оказывается под действием сразу двух бронепластин, одна из которых двигается ему навстречу, а вторая следом. Для защиты кормовой части двигателя используются решетчатые экраны, которые снижают вероятность повреждения моторного отсека.

Недавно армия ВС РФ как раз получила новую партию танков Т-90М. Пусть точное число техники остается неизвестным, новые поставки этих танков стали результатом предпринятых Россией усилий по значительному увеличению объема производства танков.

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#вс рф
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На севере Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
«Общественное»: в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
09 сентября 2024, 15:57

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

На севере Украины в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом проинформировал украинский телеканал «Общественное».
Согласно информации с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Позже телеканал сообщил о серии взрывов в Сумах.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Севера» отразили три атаки Вооруженных сил Украины в направлении трех курских сел.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
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Войска «Севера» отразили три атаки ВСУ в направлении курских сел
09 сентября 2024, 15:41

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные группировки войск «Севера» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили три атаки Вооруженных сил Украины в направлении трех курских сел. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что атаки были отражены в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь. Кроме того, были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Кремяное, Коренево и Мартыновка.

Боевики ВСУ потеряли 25 человек. Помимо этого, были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе «Макс Про» американского производства, и два автомобиля.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 240 военных в Курской области, а также более 11 000 за все время боев в регионе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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#операции
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#всу
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Воробьёв рассказал, на какую выплату рассчитывать контрактникам в Подмосковье
09 сентября 2024, 15:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье с 1 июня по договорённости с Минобороны начали комплектовать контрактниками Первую Танковую армию. Подписавшие контракт в регионе могут рассчитывать на единовременную выплату в 1 млн. 905 тыс. рублей – 1,505 млн из регионального бюджета и 400 тыс – от Минобороны. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, проверивший работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.
«Мы выплачиваем до 1 миллиона 905 тысяч рублей – это федеральная и региональная выплаты. Кроме этого, у нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его задача – уделять максимальное внимание семье. Проблемы могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи. Мы видим обратную связь и делаем всё, чтобы бойцы знали: о семьях обязательно позаботятся и уделят им внимание», – сказал Воробьёв.
Семьи участников СВО могут рассчитывать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление детей в садик, отдых детей в Подмосковье в оздоровительном комплексе «Литвиново», бесплатные завтраки и обеды в школе, а также кружки и секции.
«Считаю, что парни, отслужившие срочную службу, должны защищать Родину. Наши ребята находятся в зоне спецоперации уже два года, ведут там трудную боевую работу. Им нужно помогать. Думаю, каждый мужчина должен быть сейчас рядом с ними – это и есть боевое братство. Нам нужно быть вместе, чтобы потом вернуться с победой домой к жёнам, детям, семьям», – поделился боец с позывным Юхан.
Главные требования к кандидату на подписание контракта с Минобороны – возраст от 18 лет и годность по здоровью. Подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно на сайте. Для заключения контракта необходимо заполнить форму, в которой четыре пункта – ФИО, возраст, номер телефона и место жительства.

Проконсультироваться можно и по телефону 7 (495) 990-77-77.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#спецоперация
#сво
#контракт
#минобороны рф
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#губернатор
#московская область
#андрей воробьёв
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Народный фронт: ВСУ бьют по любым движущимся объектам в приграничье Курской области
Касауров: ВСУ бьют по любым движущимся целям в Курской области
09 сентября 2024, 15:24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска бьют по любым движущимся объектам в приграничных районах Курской области, не разделяя их на гражданские и военные. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель руководителя департамента регионального взаимодействия Молодёжного крыла Народного фронта Александр Касауров.
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#всу
#курская область
#граница
#сво
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Воробьёв: Подмосковье обеспечивает участников СВО техникой и всесторонней подготовкой
Подмосковье обеспечивает участников СВО техникой и всесторонней подготовкой
09 сентября 2024, 15:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Командиры и инструкторы Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту делают всё, чтобы дать будущим бойцам всеми необходимыми знаниями. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, проверивший работу пункта в Балашихе.
«Здесь ребят вооружают первоначальными знаниями, которые кто-то, возможно, подзабыл, а кто-то никогда не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы. Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос ещё и на подготовку – как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина тоже имеет принципиальное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому с первого дня открытия центра инструкторы делают всё, чтобы подготовить каждого бойца», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Центр открыли в мае прошлого года для тех, кто решил отправиться в зону СВО. В едином многофункциональном центре можно получить полный комплекс услуг – оформить документы, банковскую карту, проконсультироваться с юристом, пройти медкомиссию.

Ещё до подписания контракта боец начинает проходить первичную военную подготовку. Ему предоставляют место в казарме и трёхразовое питание. В центре создан учебно-тренировочный комплекс с мини-полигоном, уличным спортивным городком, учебными классами и спортзалом.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Программа, рассчитанная на 30 часов, включают огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, а также противодействие БПЛА. Тренировки проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий, в том числе Центра спецподготовки «Витязь».
«С началом СВО губернатор поручил мне сформировать учебное подразделение по отбору и подготовке людей, которые будут выезжать в зону спецоперации. И вот второй год ребята эффективно здесь работают. Задача – обучить добровольцев начальным навыкам: обращению с оружием, оказанию медицинской помощи, выживанию на поле боя. Самое главное – не впадать в панику, получив ранение. Показываем, что нужно бороться до последнего, чтобы сохранить себе жизнь и спасти товарища», – рассказал один из основателей легендарного отряда «Витязь», президент ассоциации «Братства краповых беретов», Герой России Сергей Лысюк.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Занятия по тактической медицине ведёт инструктор с позывным Пинцет, ранее работавший в реанимационной бригаде скорой помощи. Сейчас он трудится в Центре спецподготовки «Витязь».
«Отрабатываем с ребятами навыки, как накладывать жгуты типа турникетов – сначала на руки, потом на ноги. Это надо уметь делать за 15-20 секунд. Также учим правильно использовать перевязочные бандажи, шприцы-тюбики, эвакуировать раненных, советуем, как лучше снарядить аптечку», – пояснил Пинцет.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Центр в Балашихе сотрудничает с беспилотным отрядом быстрого реагирования – БОБР, который готовит операторов БПЛА выходом на линию боевого соприкосновения. Обучение длится 21 день, экзамены принимают представители Минобороны.

В понедельник в центре была представлена техника, которую Московская область регулярно поставляет на передовую. Это современные мотовездеходы, УАЗики, надувные лодки с мотором, антидроновые ружья, система РЭБ, которая подавляет GPS и все, даже нестандартные, частоты.

Система управления FPV-дронами включает виртуальные очки, пульт, джойстик, наземную станцию управления дронами. Оператор может находиться в блиндаже вдалеке от поля боя, но видеть всю картинку.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Представлены и высокотехнологичные квадрокоптеры – «Мавик», который позволяет сбрасывать боеприпасы с ювелирной точностью, «Матрис» способный подниматься далеко от линии боевого соприкосновения и корректировать огонь артиллерии.
«Это то, что просят от нас командиры с передовой. Это не просто отдельно взятый FPV-дрон, а целые комплексы, которые дополняют друг друга. Они работают весьма эффективно. Мы со своей стороны стараемся этот запрос удовлетворить. От Московской области есть закреплённые за боевыми подразделениями люди, которые регулярно туда выезжают. Стараемся также взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории нашей страны», – отметил Воробьёв.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Главные требования к кандидату на подписание контракта – возраст от 18 лет и годность по здоровью. Подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно на сайте. Для заключения контракта необходимо заполнить форму, в которой четыре пункта – ФИО, возраст, номер телефона и место жительства.

Проконсультироваться можно и по телефону 7 (495) 990-77-77.

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#спецоперация
#сво
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#контракт
#минобороны рф
#андрей воробьёв
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Минобороны раскрыло потери боевиков ВСУ в Курской области
МО РФ: ВСУ потеряли до 240 военных в Курской области, более 11 000 за все время боев
09 сентября 2024, 15:14

Фото: iStock/vladj55

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 240 военных в Курской области, а также более 11 000 за все время боев в регионе. Об этом проинформировало Минобороны России.
Помимо этого, ВСУ потеряли 13 единиц бронетехники, два танка, артиллерийское орудие, 11 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станцию РЭБ. Сообщается, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11 400 военнослужащих и 89 танков.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника. Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.

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#вс рф
#солдат
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