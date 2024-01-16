Военкор рассказал о попытке проникновения роты ВС Украины во время атаки на Белгород

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Во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря 2023 года рота ВСУ попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации.
Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Как утверждает военкор, рота солдат пыталась попасть в Белгородскую область с помощью машин повышенной проходимости и бронетехники. При себе бойцы имели пулеметы. Российские силовики сумели предотвратить угрозу.
Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил детей, которые пострадали при обстреле Белгорода 30 декабря. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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