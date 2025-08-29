ВСУ пытаются убедить родственников бойцов, что их не отправляют в «мясные штурмы»
ВСУ при помощи ложных фотоотчётов пытаются манипулировать мнением родственников мобилизованных военнослужащих, убеждая их, что солдат не отправляют в «мясные штурмы» в Сумской области без должной подготовки. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что накануне командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ предоставила фотоотчёт, с помощью которого попыталось убедить родственников военных, что их не отправляют в бом без должной подготовки.
В сообщении уточняется, что командование бригады публикует фотографии с информацией о том, что перед отправкой мобилизованных сначала работают психологи, а затем – пропагандисты. После этого военнослужащих считают готовыми и направляют на штурм Юнаковки в Сумской области.
