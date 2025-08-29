ВСУ пытаются убедить родственников бойцов, что их не отправляют в «мясные штурмы»

29 августа 2025, 21:17

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ при помощи ложных фотоотчётов пытаются манипулировать мнением родственников мобилизованных военнослужащих, убеждая их, что солдат не отправляют в «мясные штурмы» в Сумской области без должной подготовки. Об этом сообщает ТАСС.