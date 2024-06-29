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Военкор Руденко опубликовал кадры удара «Искандера» по украинскому ЗРК С-300

29 июня 2024, 12:55
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В населенном пункте Великодолинское в Одесской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» были уничтожены украинские позиции ЗРК С-300ПС. Видео с места событий опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.
«По выявленной позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300 ПС был нанесен ракетный удар расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ», — написал он.
Руденко отметил, что удар уничтожил радиолокационную станцию РПН (радиолокатор подсвета наведения), НВО (низковысотный обнаружитель) и кабину боевого управления.





Ранее военный корреспондент Александр Сладков показал видео обстановки на херсонском направлении на островах Днепра в зоне спецоперации, где российская гаубица атаковала наблюдательный пункт украинских морпехов.

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ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка
29 июня 2024, 13:20

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские боевики расстреляли группу беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, в Торецке продолжаются ожесточенные бои. Уточняется, погибли 7 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что из-за пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище. Еще несколько человек были тяжело ранены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Днепре обрушилась часть многоэтажного девятиэтажного дома
В украинском Днепре обрушилась часть девятиэтажного дома после взрыва
29 июня 2024, 11:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

Глава днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале, что в украинском городе Днепре обрушилась часть поврежденного после взрыва жилого девятиэтажного дома.
По словам Лысака, причиной взрыва стал ракетный удар. Он отметил, что в доме пострадали 4 верхних этажа.

Согласно предварительным данным, в квартирах могут быть заблокированы люди, как и в машинах вокруг места происшествия. Всего, по информации главы днепропетровской ОВА, в результате взрывов в Днепре пострадали девять человек, среди них один ребенок.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США рассказали об отчаянных шагах Байдена по Украине из-за провалов ВСУ
RS: США все сильнее обостряют украинский конфликт из-за неудач ВСУ
29 июня 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Администрация президента США постепенно усиливает конфликт на Украине из-за значительных неудач ВСУ на фронте. Об этом сообщает американский журнал Responsible Statecraft.
«Администрация Байдена на каждом этапе выжидает и оценивает реакцию России, прежде чем принимать новые эскалационные меры. В последние недели, вероятно из-за ухудшающейся ситуации Украины на поле боя, этот процесс ускорился», — пишет издание.
Сначала Вашингтон изменил свою политику и разрешил Киеву наносить удары по территории России с использованием американского оружия. Теперь, как сообщается, президент США рассматривает возможность отмены «фактического запрета» на присутствие американских подрядчиков в Украине.

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Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО в зоне спецоперации
Офицер Стаф: расчеты ПВО уже изучают новую американскую ракету
29 июня 2024, 10:25

Фото: iStock/Zeferli

Офицер расчета ПВО с позывным «Стаф» заявил, что российские расчеты противовоздушной обороны начали изучать новую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить от США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Стаф» отметил, что PrSM является баллистической ракетой, с подобными видами ракет бойцы ВС РФ уже научились бороться. По словам военного, в настоящее время открытой информации о PrSM пока немного, однако российские солдаты уже изучают их, в том числе в англоязычных источниках.

«Стаф» подчеркнул, что ​не исключается вероятность использования этих ракет противником на линии боевого соприкосновения в скором времени.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО прошлой ночью сбили шесть украинских беспилотников над территорией РФ.

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#спецоперация
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При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека
Развожаев: При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, ранены 3 человека
29 июня 2024, 10:07

Фото: iStock/kieferpix

Губернатор региона Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что в Севастополе завершили отражение ракетной атаки на город, пострадали, предварительно, три человека.
По словам губернатора, у пострадавших осколочные ранения легкой степени тяжести. Развожаев отметил, что их госпитализируют в больницу и окажут необходимую помощь.

Напомним, сегодня, 29 июня, две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Осколки от них упали на побережье. По предварительным данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.

Он также призвал жителей не подходить к суббоеприпасам и осколкам и не поднимать их, а об опасных находках сразу же сообщать по номеру 112.

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#пво
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Развожаев: Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы
29 июня 2024, 09:33

Фото: iStock/e-crow

Губернатор региона Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы.
Уточняется, что осколки упали на побережье. По предварительным данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.

Губернатор отметил, что в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома. Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. В регионе работала система ​противовоздушной обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#севастополь
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На авдеевском направлении подбили очередную БМП Brаdley
29 июня 2024, 09:14

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что американская боевая машина пехоты (БМП) Brаdley подбита в районе села Сокол на авдеевском направлении. Об этом пишет ТАСС.
По словам Кимаковского, киевский режим понес большие потери в боях за данный населенный пункт. Уточняется, что число погибших там солдат противника составляет несколько сотен.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли ракетный удар по раскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Украинские военные минируют детские игрушки
Минобороны: российский сапёр рассказал, как ВСУ заминировали плюшевого зайца
29 июня 2024, 08:58

Фото: iStock/eranicle

Саперы ВСУ заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а затем должен был взорваться. Об этом сообщает российский военный с позывным Монтана, передает Минобороны РФ.
По словам бойца ВС РФ, к кнопке в игрушке был выведен электродетонатор. Он отметил, что российские специалисты обнаружили заминированную игрушку и обезвредили, никто не пострадал.

«Монтана» подчеркнул, что «ВСУ не брезгуют вообще ничем». В российском оборонном ведомстве добавили, что украинские боевики при отходе минируют окопы, блиндажи, радиостанции, магазины от оружия и личные вещи.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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При атаке украинского дрона в курской деревне Городище погибли пять человек
29 июня 2024, 08:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в своем Telegram-канале, что пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище.
Уточняется, что в числе погибших значатся два ребенка. По словам Смирнова, несколько человек получили тяжелые ранения.

Пострадавших госпитализировали в Рыльскую районную больницу. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Крымске похоронили 8-летнюю девочку Софию, погибшую в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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