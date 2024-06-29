Военкор Руденко опубликовал кадры удара «Искандера» по украинскому ЗРК С-300

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В населенном пункте Великодолинское в Одесской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» были уничтожены украинские позиции ЗРК С-300ПС. Видео с места событий опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.
«По выявленной позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300 ПС был нанесен ракетный удар расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ», — написал он.Руденко отметил, что удар уничтожил радиолокационную станцию РПН (радиолокатор подсвета наведения), НВО (низковысотный обнаружитель) и кабину боевого управления.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков показал видео обстановки на херсонском направлении на островах Днепра в зоне спецоперации, где российская гаубица атаковала наблюдательный пункт украинских морпехов.
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Артем Кузьмин