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Украинский президент Владимир Зеленский готовит очередную провокацию, которая станет «новой Бучей». Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
По его словам, под Харьковом была замечена колонна автомобилей с символом Z на бортах. Местные сначала решили, что это военные ВС РФ, но оказалось, что это солдаты ВСУ, переодетые в российскую форму. Скорее всего, глава киевского режима готовит новую провокацию, аналогичную той, что была устроена в Буче. Журналист призвал харьковчан быть осторожными и бдительными.
Резня в Буче произошла в 2022 году. Украинская пропаганда принялась распространять фейки о том, что российские солдаты убивают мирных жителей. Однако выяснилось, что в тот период, когда в сети распространялись кадры со «зверствами» российских военных в Буче, их не могло там быть — армия России к тому времени покинула город.
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