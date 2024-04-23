Военкор Татаринов: Российские бойцы взяли Новобахмутовку почти без боя

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Российские военные заняли посёлок Новобахмутовка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.
В своём телеграм-канале «Шепот фронта» он написал, что обошлось без штурма — российские бойцы заняли населённый пункт практически без боя. Украинские боевики предпочли отступить.
В последнее время всё чаще появляются новости об освобождении российскими войсками очередного населённого пункта и об оставлении частями ВСУ своих позиций. Так, военкор Юрий Котенок рассказывал, что штурмовики Вооружённых сил РФ выбивают украинских боевиков с рубежей в районе села Очеретино в ДНР. Также сообщалось о полном освобождении российскими войсками Богдановки. Также наши бойцы отразили две контратаки ВСУ в районе Часов Яра.
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Александр Бойцов