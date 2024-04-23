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Военкор Татаринов: Российские бойцы взяли Новобахмутовку почти без боя

23 апреля 2024, 19:23
Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Российские военные заняли посёлок Новобахмутовка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.


В своём телеграм-канале «Шепот фронта» он написал, что обошлось без штурма — российские бойцы заняли населённый пункт практически без боя. Украинские боевики предпочли отступить.

В последнее время всё чаще появляются новости об освобождении российскими войсками очередного населённого пункта и об оставлении частями ВСУ своих позиций. Так, военкор Юрий Котенок рассказывал, что штурмовики Вооружённых сил РФ выбивают украинских боевиков с рубежей в районе села Очеретино в ДНР. Также сообщалось о полном освобождении российскими войсками Богдановки. Также наши бойцы отразили две контратаки ВСУ в районе Часов Яра.

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#рф
«Застреливают сдающихся в плен России»: военнослужащий рассказал о зверствах ВСУ
23 апреля 2024, 20:02

Военнослужащий ВСУ рассказал о зверствах командования армией.
По словам украинского военнопленного Андрея Бабенко, служба в ВСУ — это дорога в один конец. На фронте расстреливают украинцев, которые сдаются в плен Вооружённым силам России.

Также он рассказал, что на фронте его подразделение несколько раз было разгромлено, а сам он получил контузию. Несмотря на это, командование постоянно возвращало его на передовые позиции.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль опорные пункты украинских боевиков на окраине Клещеевки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В США сделали жуткое заявление об Украине
Сакс: финансовая помощь США приведет к гибели еще десятков тысяч украинцев
23 апреля 2024, 19:28

Фото: iStock/Andrii Atanov

Финансовая помощь для Украины, которую планируют выделить США, приведет к гибели еще нескольких десятков тысяч украинцев, заявил американский экономист Джеффри Сакса в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Это означает, что будет еще больше смертей, а у Украины не будет выхода. Это очень циничная акция, направленная на то, чтобы расширить присутствие Украины на поле боя, где каждый месяц гибнут тысячи и тысячи людей», — отметил Сакс.
Американский экономист подчеркнул, что решение выделить помощь Киеву свидетельствует о непонимании американскими политиками специфики этого конфликта и несет за собой риск отправить на верную смерть сотни тысяч молодых украинцев.

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«У нас катастрофа»: на Украине рассказали о главной проблеме ВСУ
Соскин: На Украине возникла катастрофа из-за отсутствия людей
23 апреля 2024, 18:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

На Украине сложилась критическая ситуация из-за нехватки людей, готовых вступить в ряды ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту.
«Сейчас на Украине настоящая катастрофа... В стране просто нет возможности призвать людей... Вот о чем идет речь,» — подчеркнул он.
Олег Соскин призвал помнить о значительной разнице в экономических и военных мощностях между Россией и Украиной. Он напомнил, что ВВП России превышает украинский показатель примерно в десять раз, при этом 37 процентов российского ВВП выделяется на оборону. Кроме того, по численности населения, Россия превосходит Украину в пять раз.

Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские вооруженные силы потеряли почти 500 000 человек.

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В зоне СВО снайпер ликвидировал военнослужащего ВСУ с позывным «Джон Вик»
23 апреля 2024, 18:27

Фото: iStock/Artem Zakharov

В зоне специальной военной операции погиб украинский военнослужащий, известный под позывным «Джон Вик». Как сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шепот фронта», смертельный выстрел совершил российский снайпер в селе Бердычи Донецкой Народной Республики.
«Ликвидирован Иван Отрошко, позывной «Джон Вик»... Снайпер снял в Бердычах...», — написал Татаринов.
Ранее также было сообщено о ликвидации снайперши ВСУ по прозвищу «Виски» в зоне специальной военной операции.

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#рф
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ВС РФ продвигаются вперед, а у Америки нет никакого плана
Американский генерал: РФ продвигается на поле боя, а у Байдена нет плана
23 апреля 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Армия РФ продвигается на поле боя, используя больше людей и техники, чем ВСУ, в то время как у администрации Джо Байдена нет никакого плана. Об этом заявил американский генерал в отставке Кит Келлог в интервью Fox Business.
«Сейчас русские продвигаются. Они задействуют больше людей, больше техники, больше боеприпасов, больше брони, больше артиллерии, чем можно выдержать. И именно это всегда вызывало у меня опасения: когда дело доходит до войны на истощение, украинцы оказываются в невыгодном положении», — заявил он.

Глядя на технику, которую Америка отправляет Украине, хочется спросить, в чем заключается конечная цель, отметил генерал. Он выразил уверенность, что у администрации Байдена нет плана на этот счет. Кроме того, Келлог упрекнул Вашингтон в том, что руководство США занимается Украиной и не решает проблему национальной безопасности — вопрос границы на юге страны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Риттер заявил, что за терактами в России «стопроцентно стоит Америка». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#сво
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«С колёс их штурманули»: российские бойцы рассказали о взятии окраин Часова Яра
23 апреля 2024, 17:56

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские военнослужащие «с колес» штурмовали позиции ВСУ на восточных окраинах Часова Яра.
С военнослужащими ВС РФ, принимавшими участие в штурме восточных окраин Часова Яра, поговорил военный корреспондент RT Александр Симонов.

Как рассказал один из бойцов, украинские боевики не сдавались, но по их радиопереговорам было понятно, что воевать они «особо не хотят».

Наступательная операция длилась около десяти дней и требовала стратегического подхода. По словам командира штурмового батальона, боеприпасов у ребят было достаточно.

«Какое-то время даже скидывали бутылки и шоколад с коптеров», — рассказал он.

Выход к восточным окраинам Часова Яра — важный тактический успех, подчеркнул он, добавив, что теперь на украинских боевиков будет оказываться постоянное огневое давление.

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#спецоперация
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Америка спонсирует подрыв Крымского моста
Алаудинов: деньги США для Украины могут направить на дальнобойные ракеты
23 апреля 2024, 17:10

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Деньги, выделяемые США на помощь Украине, возможно, направят на дальнобойные ракеты, которыми могут попытаться провести атаку на Крымский мост. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.

«Расслабляться и говорить, что деньги им дадут и ничего с этим не поменяется, не приходится. Украине, я так полагаю, сейчас будут давать все, что у них есть дальнобойное, в рамках этой помощи», — отметил он.

Алаудинов заявил, что в основном эти деньги будут нацелены на то, чтобы провести атаку на наш Крымский мост. Он отметил, что какой бы ни была помощь Запада, Украина не в состоянии собрать такое количество войск, чтобы их подготовить и на линии боевого соприкосновения сделать что-то решающее. Он напомнил, что уверен в завершении СВО осенью этого года.

Ранее в Польше заявили, что через месяц на Украине начнется ад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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#всу
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Военкора «Известий» Еремина похоронили в Москве
Военкора «Известий» Еремина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
23 апреля 2024, 17:04

Фото: iStock/dragana991

Военного корреспондента «Известий» Семёна Еремина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается в Telegram-канале издания.
Перед этим прошла церемония прощания с Ереминым.

Еремин погиб в результате падения боеприпаса, сброшенного с украинского FPV-дрона. Последний его репортаж был опубликован несколько дней назад.

Еремин работал в Мариуполе, на заводе «Азовсталь», в Марьинке. Редакция подчеркнула, что в зоне вооруженного конфликта он неоднократно подвергал себя риску.

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#захарова
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Российские войска взяли под контроль опорные пункты ВСУ у Клещеевки — видео
Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль опорники ВСУ у Клещеевки
23 апреля 2024, 16:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные взяли под контроль опорные пункты украинских боевиков на западной окраине Клещеевки.
Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что этого удалось добиться спецназовцам и военным 4-й бригады 2-го армейского корпуса.

Также Алаудинов опубликовал видео взятия под контроль опорников ВСУ.

Ранее Алаудинов заявил, что российские войска сделают все, чтобы специальная военная операция закончилась уже в этом году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».


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