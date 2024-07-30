В России выросло производство FPV-дронов

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До четырех тысяч в сутки увеличилось производство FPV-дронов в РФ. Об этом во время общения с военнослужащими в рамках рабочего визита в Московский военный округ заявил глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.
«Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки», - сказал он.
Руководитель Минобороны поздравил с днем основания 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ ее бойцов, вручив им государственные награды.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие пробили оборону украинских неонацистов в Часовом Яре, благодаря подземному тоннелю и зашли в тыл противника. Уточнялось, что метод становится все более эффективным.
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Никита Кротов