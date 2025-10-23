Военкор Зуев получил орден Мужества посмертно
Военкора Ивана Зуева указом президента России Владимира Путина посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что вручение пройдет отдельно.
16 октября съемочная группа МИА «Россия сегодня» в Запорожской области попала под удар украинских беспилотников — в результате ранило двоих журналистов, Ивана Зуева и Юрия Войткевича. Первого спасти не удалось, второго госпитализировали с тяжелыми травмами.
По факту нападения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Сейчас устанавливают причастных боевиков ВСУ для их дальнейшего привлечения к ответственности.
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Зуева похоронят на родине в Тюмени и лично сообщил о трагедии его матери.
