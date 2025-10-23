23 октября 2025, 12:42

Военкор Зуев получил орден Мужества посмертно по указу президента РФ Путина

Иван Зуев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Военкора Ивана Зуева указом президента России Владимира Путина посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщает РИА Новости.