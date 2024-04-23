Военкора «Известий» Еремина похоронили в Москве

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Военного корреспондента «Известий» Семёна Еремина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается в Telegram-канале издания.
Перед этим прошла церемония прощания с Ереминым.
Еремин погиб в результате падения боеприпаса, сброшенного с украинского FPV-дрона. Последний его репортаж был опубликован несколько дней назад.
Еремин работал в Мариуполе, на заводе «Азовсталь», в Марьинке. Редакция подчеркнула, что в зоне вооруженного конфликта он неоднократно подвергал себя риску.
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Еремин погиб в результате падения боеприпаса, сброшенного с украинского FPV-дрона. Последний его репортаж был опубликован несколько дней назад.
Еремин работал в Мариуполе, на заводе «Азовсталь», в Марьинке. Редакция подчеркнула, что в зоне вооруженного конфликта он неоднократно подвергал себя риску.
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Артем Кузьмин