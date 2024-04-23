Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Военкора «Известий» Еремина похоронили в Москве

Военкора «Известий» Еремина похоронили в Москве

Военкора «Известий» Еремина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
23 апреля 2024, 17:04
Фото: iStock/dragana991

Фото: iStock/dragana991

Военного корреспондента «Известий» Семёна Еремина похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается в Telegram-канале издания.
Перед этим прошла церемония прощания с Ереминым.

Еремин погиб в результате падения боеприпаса, сброшенного с украинского FPV-дрона. Последний его репортаж был опубликован несколько дней назад.



Еремин работал в Мариуполе, на заводе «Азовсталь», в Марьинке. Редакция подчеркнула, что в зоне вооруженного конфликта он неоднократно подвергал себя риску.

Читайте также:

«Кровавое преступление»: Захарова отреагировала на гибель корреспондента «Известий»

«Месть от бессилия»: как ВСУ убивали российского корреспондента в Запорожье

Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно
#преступление
#гибель
#церемония
#всу
#захарова
Америка спонсирует подрыв Крымского моста
Алаудинов: деньги США для Украины могут направить на дальнобойные ракеты
23 апреля 2024, 17:10

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Деньги, выделяемые США на помощь Украине, возможно, направят на дальнобойные ракеты, которыми могут попытаться провести атаку на Крымский мост. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.

«Расслабляться и говорить, что деньги им дадут и ничего с этим не поменяется, не приходится. Украине, я так полагаю, сейчас будут давать все, что у них есть дальнобойное, в рамках этой помощи», — отметил он.

Алаудинов заявил, что в основном эти деньги будут нацелены на то, чтобы провести атаку на наш Крымский мост. Он отметил, что какой бы ни была помощь Запада, Украина не в состоянии собрать такое количество войск, чтобы их подготовить и на линии боевого соприкосновения сделать что-то решающее. Он напомнил, что уверен в завершении СВО осенью этого года.

Ранее в Польше заявили, что через месяц на Украине начнется ад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российские войска взяли под контроль опорные пункты ВСУ у Клещеевки — видео

«Украина проиграла»: сенатор США сделал заявление после военной помощи Киеву

«Руины»: В Киеве сделали шокирующий прогноз на сентябрь
#сша
#мост
#деньги
#помощь
#украина
#крымский мост
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска взяли под контроль опорные пункты ВСУ у Клещеевки — видео
Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль опорники ВСУ у Клещеевки
23 апреля 2024, 16:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные взяли под контроль опорные пункты украинских боевиков на западной окраине Клещеевки.
Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что этого удалось добиться спецназовцам и военным 4-й бригады 2-го армейского корпуса.

Также Алаудинов опубликовал видео взятия под контроль опорников ВСУ.

Ранее Алаудинов заявил, что российские войска сделают все, чтобы специальная военная операция закончилась уже в этом году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».


Читайте также:

Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки американского ЗРК MIM-23 HAWK

ВС РФ ликвидировали майора контрразведки СБУ Друзя ударом по гостинице в Чернигове

МВД РФ предложило оборудовать укрытиями от беспилотников детские лагеря и места массового пребывания детей
#вс рф
#спецоперация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Украина проиграла»: сенатор США сделал заявление после военной помощи Киеву
Американский сенатор Эрнст: Украина уже проиграла из-за медлительности США
23 апреля 2024, 16:42

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией из-за медлительного реагирования США. К такому выводу пришел сенатор-республиканец из штата Айова Джонни Эрнст, пишет Washington Post.
«Украина проиграла из-за того, что мы не среагировали немедленно», — отметил сенатор.
Политик отметил, что в результате этого США потеряли авторитет на мировой арене, а украинцы заплатили высокую цену, потеряв множество жизней.

Во вторник Сенат рассмотрит законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов, который уже был принят Палатой представителей в субботу.

Читайте также:

Стало известно, когда Украина перейдёт в новое контрнаступление

Западу Израиль важнее, чем Украина — политолог Мезюхо

Генерал ВСУ назвал направление, где Украина потеряла лучших военных
#сша
#израиль
#украина
#законопроект
#политолог
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Руины»: В Киеве сделали шокирующий прогноз на сентябрь
Эксперт: к сентябрю на Украине будут уничтожены центры крупных городов
23 апреля 2024, 16:24

Фото: iStock/Roman Novitskii

Вся теплоэлектрическая генерация, а также центры крупных городов будут разрушены на Украине к сентябрю.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту*.

По его словам, к этому периоду в стране так же уничтожат большое количество главных железнодорожных вокзалов. Кроме этого, исчезнет весь народно-хозяйственный комплекс Украины, в том числе и на западе страны.

Таким образом Украина фактически превратится в «открытую руину» имени Владимира Зеленского, заключил он.

Читайте также:

В Киеве предрекли неприятные сюрпризы для ВСУ на неожиданных участках

Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки американского ЗРК MIM-23 HAWK

Алаудинов назвал сроки окончания специальной военной операции

*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
#украина
#киев
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военные ВСУ похитили наркоторговца и вымогали выкуп
«Страна.ua»: трое бойцов ВСУ вымогали выкуп за похищенного наркоторговца
23 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Трое военных ВСУ вымогали выкуп за похищенного наркоторговца. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что наркоторговца похитили 19 апреля. ВСУ устроили засаду на двух наркокурьеров, которые направлялись в поселок Вита-Почтовая в Киевской области за новой партией наркотиков. Военные, которые были вооружены стрелковым оружием, смогли захватить только одного из них. Они доставили его в поселок Вишневое, а после потребовали у подельников преступника выкуп в размере 30 тысяч долларов.

Сейчас военнослужащие задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее украинские военные ударили по рынку в Каховке Херсонской области, полностью сгорел автомобиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Алаудинов: ВСУ посыпятся на большинстве направлений в мае — июне

Российские военные хоронят тела иностранных наёмников, брошенные ВСУ

Сальдо: при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ
#военные
#уголовное всу
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе забили тревогу из-за ситуации в Часовом Яре
Меркурис: с потерей Часова Яра падет вся оборона ВСУ в Донбассе
23 апреля 2024, 16:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

Утрата контроля над Часовым Яром может привести к краху украинской оборонительной линии в Донбассе. Такое мнение в своем YouTube-блоге высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он предполагает, что в случае падения этой стратегически важной позиции возникнет кризис в битве за контроль над регионом, причем такого масштаба еще не наблюдалось. Это, по его словам, может означать неизбежное завершение битвы с победой России.

Меркурис считает, что уничтожение украинских военных позиций в этом районе откроет Вооруженным силам России путь для продвижения в направлении реки Днепр.

Он также отмечает, что последние новости о Часовом Яре становятся все менее информативными, что может свидетельствовать о нарастающей интенсивности боевых действий в этом районе.

Читайте также:

Генерал ВСУ Кривонос высказался о судьбе Часов Яра

Зеленский приказал любой ценой удерживать Часов Яр

Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы к Часов Яру
#реки
#контроль
#кризис
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве предрекли неприятные сюрпризы для ВСУ на неожиданных участках
23 апреля 2024, 16:06

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут в ближайшее время ожидать неприятные сюрпризы. Причём происходить они могут на самых неожиданных направлениях.
Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. В интервью порталу Liga.net он признал, что предстоящие несколько месяцев станут очень сложными для украинских военных. Командир Нацгвардии также не исключил, что российские войска смогут использовать имеющиеся у них возможности и достичь поставленных целей.

Ранее министр обороны Рустем Умеров объяснил, за счёт чего российские войска достигают успеха при наступательных операциях. По его словам, продвижению России в немалой степени способствует «беспрецедентное применение управляемых авиабомб», которые, кроме причиняемых разрушений, оказывают на украинские войска сильное деморализующее воздействие.

Читайте также:

В США рассказали о протестах в батальонах ВСУ

Алаудинов: ВСУ посыпятся на большинстве направлений в мае — июне

Пленный: ВСУ обстреливали из минометов военных, которые шли сдаваться
#министр
#интервью
#всу
#украина
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали о протестах в батальонах ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ: не все батальоны ВСУ выполняют приказы Сырского
23 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/Michele Ursi

Ряд батальонов ВСУ начали отказываться от выполнения приказов главнокомандующего Александра Сырского.
Об этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Некоторые боевики отказываются выполнять приказы даже президента Незалежной, добавил он. По мнению Джонсона, подобные инциденты будут регулярно повторяться в украинской армии.

При этом такие батальоны могут стать угрозой для самого президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул эксперт. Протестующие из-за разочарования в главе страны или из-за неудач на фронте могут взять дело в свои руки и тогда жизнь Зеленского окажется в опасности.

Тем временем ВС РФ продолжают продвигаться вперед, с улучшением погоды российская армия усилит наступление по всей линии фронта, предположил Джонсон.

Читайте также:

Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки американского ЗРК MIM-23 HAWK

Алаудинов назвал сроки окончания специальной военной операции

ВСУ ударили по рынку в Каховке в Херсонской области
#сша
#всу
#протесты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки американского ЗРК MIM-23 HAWK
МО РФ: Армия России уничтожила пусковую установку американского ЗРК MIM-23 HAWK
23 апреля 2024, 15:50

Фото: iStock/sgolovunin

Армия России уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK американского производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США», — говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства России.

Кроме того, добавляется, что российским ударом также уничтожен вражеский склад беспилотников, живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах зоны спецоперации.

Кроме того, за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты 104 украинских беспилотника, тактическая ракета «Точка-У», шесть американских снарядов HIMARS и «Ольха», и четыре авиационные управляемые французские бомбы «Hammer».

Читайте также:

Минобороны показало кадры эвакуации трофейного танка Leopard

В Минобороны заявили об успешных действиях по освобождению Работино

Минобороны показало кадры работы боевого робота «Отряда самоубийц»
#сша
#склад
#техника
#кадры
#военная техника
#всу
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф