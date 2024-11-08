Рогов: ВС РФ наступают с нескольких направлений к трассе Запорожье-Курахово

Российская армия идет с нескольких направлений на трассу Запорожье-Курахово, которая является главной транспортной артерией, снабжающей украинских боевиков. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.