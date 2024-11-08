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Российская армия идет с нескольких направлений на трассу Запорожье-Курахово, которая является главной транспортной артерией, снабжающей украинских боевиков. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Наши штурмовики сразу с нескольких направлений идут к перерезанию трассы Запорожье-Курахово, которая является главной связующей частью по поставкам оружия ВСУ на южнодонецком участке фронта», — прокомментировал собеседник журналистам.Ранее Telegram-канал «Военная хроника», ссылаясь на каналы коммуникации украинских бригад, информировал, что боевики ВСУ ждут схлопывания северного фланга у Курахово.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, когда ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса.
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