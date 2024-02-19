«Военкоры Русской весны» показали видео допроса плачущего командира «Азова»*

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В сети появились кадры допроса украинского командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* попавшего в плен к ВС РФ в Авдеевке. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
В ходе допроса украинский военный рассказал, что его зовут Александр Карнага. По его словам, ранее он был командиром 111-й отдельной бригаде территориальной обороны на украинской границе. После чего его перевели в Авдеевку, куда он был доставлен 13 февраля по дороге жизни.
Он также рассказал, что российские военные его после того, как взяли в плен.
В ходе допроса пленный военный расплакался и рассказал, что сообщит все, что ему известно.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Авдеевке многие бойцы ВСУ сдались в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Напомним, российская армия полностью освободила Авдеевку 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что отдал приказ об отходе украинских войск из города. Однако, в министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ начали бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.
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*запрещенная в России террористическая организация
Он также рассказал, что российские военные его после того, как взяли в плен.
В ходе допроса пленный военный расплакался и рассказал, что сообщит все, что ему известно.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Авдеевке многие бойцы ВСУ сдались в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Напомним, российская армия полностью освободила Авдеевку 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил, что отдал приказ об отходе украинских войск из города. Однако, в министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ начали бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.
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*запрещенная в России террористическая организация
Элина Позднякова