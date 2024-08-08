Стало известно, что сейчас реально происходит в Курской области

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Боевики Вооруженных сил Украины не продвинулись в Курской области, они отступают. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов, пишет ТАСС.
По его словам, ВСУ не продвинулись «ни на один метр». Военные ВС РФ наносят поражение живой силе и технике Украины.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ.
По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, продвижение противника удалось остановить. Президенту России Владимиру Путину он пообещал, что операция будет завершена «разгромом противника и выходом на госграницу». Ранее в Минздраве сообщили, что при обстрелах пострадал 31 человек.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с этого момента СВО нельзя рассматривать только как операцию по возвращению исторических территорий. По его словам, участникам СВО надо идти до Одессы и Киева.
Ранее военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ.
По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, продвижение противника удалось остановить. Президенту России Владимиру Путину он пообещал, что операция будет завершена «разгромом противника и выходом на госграницу». Ранее в Минздраве сообщили, что при обстрелах пострадал 31 человек.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с этого момента СВО нельзя рассматривать только как операцию по возвращению исторических территорий. По его словам, участникам СВО надо идти до Одессы и Киева.
Ранее военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова