В Днепропетровской области призвали заранее покидать прифронтовые районы

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Местных жителей Днепропетровской области власти призвали заранее покидать прифронтовые районы. Такую информацию опубликовал в личном Telegram-канале руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«Получаю вопросы о том, оставаться или выезжать из прифронтовых общин. <...> Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и места для проживания», — говорится в сообщении.Перед этим стало известно, что российского шоумена Никиту Джигурду признали угрозой для нацбезопасности Украины. Решение опубликовано на сайте украинского минкульта. Мотивы такого решения Киева можно узнать в нашем материале.
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Никита Кротов