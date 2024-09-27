На сегодняшний день в Украине числится 55 тысяч пропавших без вести граждан. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.
«В реестре пропавших без вести украинцев числится 55 тысяч человек. Большинство из них — военные», — цитирует Тимченко RT.Стоит отметить, что в декабре 2022 года российские хакеры обнародовали данные о количестве пропавших без вести солдат ВСУ, по которым число исчезнувших военнослужащих составило 35 382 человека.
Ранее сообщалось, что Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил о успешных действиях российских войск на красноармейском (покровском) направлении, где бойцы уверенно продвигаются вперед, уничтожая противника. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства. Министр также выразил благодарность военнослужащим за их верность воинскому долгу и присяге, уверив, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая её безопасность.
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