Фото: Минобороны РФ
Российская армия продолжает наступление под Угледаром, стремясь окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир штурмового взвода с позывным Азик.
«Клещи очень огромные... Мы берем под Угледаром большую площадь, отрезая все подходные пути им. У ВСУ не будет шансов вообще», — цитирует военкор RT Максим аль-Тури слова российского штурмовика.Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и дальнейшие действия российских сил могут существенно повлиять на исход боевых действий в этой области.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил о успешных действиях российских войск на красноармейском (покровском) направлении, где бойцы уверенно продвигаются вперед, уничтожая противника. Министр также выразил благодарность военнослужащим за их верность воинскому долгу и присяге, уверив, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая её безопасность.
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Елена Перлова