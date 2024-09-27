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Военные России берут ВСУ в огромные клещи под Угледаром

27 сентября 2024, 05:55
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Российская армия продолжает наступление под Угледаром, стремясь окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир штурмового взвода с позывным Азик.

«Клещи очень огромные... Мы берем под Угледаром большую площадь, отрезая все подходные пути им. У ВСУ не будет шансов вообще», — цитирует военкор RT Максим аль-Тури слова российского штурмовика.
Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и дальнейшие действия российских сил могут существенно повлиять на исход боевых действий в этой области.



Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил о успешных действиях российских войск на красноармейском (покровском) направлении, где бойцы уверенно продвигаются вперед, уничтожая противника. Министр также выразил благодарность военнослужащим за их верность воинскому долгу и присяге, уверив, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая её безопасность.

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#всу
РИА Новости: Боевики ВСУ повесили мирного жителя в церкви Курской области
27 сентября 2024, 06:31

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Украинские боевики во время атаки на Курскую область повесили мирного жителя в одной из местных церквей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на допрос свидетеля, являющегося родственником убитого.

По словам мужчины, он с семьей проживал в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области до вторжения ВСУ. В начале августа он покинул регион вместе с некоторыми родственниками, однако его племянник остался, считая, что украинские солдаты не тронут мирного жителя.

«Они (ВСУ) над ним издевались, били, а потом затащили в церковь и повесили», — рассказал свидетель следователям.
По делу о нападении ВСУ на Курскую область признаны потерпевшими более 8 тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стоны ВСУ. Пострадавших спасателей с контузией увезли в больницу. Об этом сообщает 26 сентября Telegra-канал МЧС Региона.

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#военные
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#солдаты
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Страшная правда: 55 тысяч украинцев в списках пропавших без вести
55 тысяч украинцев пропали без вести — МВД Украины
27 сентября 2024, 04:55

На сегодняшний день в Украине числится 55 тысяч пропавших без вести граждан. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

«В реестре пропавших без вести украинцев числится 55 тысяч человек. Большинство из них — военные», — цитирует Тимченко RT.
Стоит отметить, что в декабре 2022 года российские хакеры обнародовали данные о количестве пропавших без вести солдат ВСУ, по которым число исчезнувших военнослужащих составило 35 382 человека.

Ранее сообщалось, что Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил о успешных действиях российских войск на красноармейском (покровском) направлении, где бойцы уверенно продвигаются вперед, уничтожая противника. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства. Министр также выразил благодарность военнослужащим за их верность воинскому долгу и присяге, уверив, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая её безопасность.

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В Белом доме заявили, что Украина может пойти на территориальные уступки
В Белом доме допустили уступки со стороны Киева для урегулирования конфликта
27 сентября 2024, 04:25

Администрация США предполагает, что Украине может потребоваться пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

«Если там есть какое-то пространство для торга, то это должно оставаться на усмотрение президента [Украины Владимира] Зеленского», - ответил Кирби на вопрос о том, как Штаты относятся к возможности таких уступок со стороны Украины.
Он добавил, что международно признанные границы Украины должны уважаться всеми странами, особенно Россией. При этом представители американской власти не занимаются разработкой альтернативных сценариев на картах Украины.

Ранее Джон Кирби охарактеризовал «план победы» Владимира Зеленского как набор инициатив, которые США и Украине необходимо глубже изучить в ближайшие недели. Этот план включает в себя требования по гарантиям безопасности, вступлению в НАТО и продолжению операций Вооруженных сил Украины в Курской области.

25 сентября стало известно, что США планируют в четверг объявить о выделении помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в рамках военной поддержки.

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В США заявили о желании капитуляции Украины
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#план
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В США оценили вероятность разрешения ВСУ наносить удары по территории России
Дипломат Фриман: у Джо Байдена требуют повысить ставки в конфликте на Украине
27 сентября 2024, 02:28

Фото: istock/Aterrassi

Президент США Джо Байден пока не принял решение о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для ударов по территории России, несмотря на давление со стороны ряда конгрессменов. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман.
Фриман отметил, что администрация Байдена сталкивается с призывами увеличить ставки в конфликте на Украине, однако окончательное решение по этому вопросу все еще не принято. Он добавил, что такие удары могут спровоцировать серьезные последствия, учитывая предупреждения российского президента Владимира Путина о возможном начале полномасштабной войны между Россией и НАТО.

По словам дипломата, ранее американское руководство часто игнорировало предупреждения Москвы. Однако Фриман отметил, что в прошлом США также уклонялись от поставок определенных категорий оружия для Украины, но в конечном итоге делали это, когда это становилось критически важным для украинских сил.
Ситуация остается напряженной, и дальнейшие решения могут значительно повлиять на динамику конфликта и отношения между США, Украиной и Россией.

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#вс рф
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Белоусов: ВС РФ уверенно приближают победу на фронте
Белоусов отметил уверенное продвижение ВС России на Красноармейском направлении
27 сентября 2024, 01:58

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил о успешных действиях российских войск на красноармейском (покровском) направлении, где бойцы уверенно продвигаются вперед, уничтожая противника. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении, уничтожаете противника и занимаете более выгодные рубежи, приближая нашу победу», — отметил в своей телеграмме, адресованной командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады, Белоусов.
Министр также выразил благодарность военнослужащим за их верность воинскому долгу и присяге, уверив, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая её безопасность.

Ранее, 20 сентября, Белоусов поздравил участников специальной военной операции, которые успешно штурмовали населенный пункт Георгиевка в Донецкой народной республике. Он отметил достижения 5-й отдельной мотострелковой бригады, названной в честь первого главы ДНР Александра Захарченко.
Также министр провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничных регионов — Курской, Белгородской и Брянской областей, подчеркивая важность укрепления безопасности в этих регионах.

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«ВО»: жена инструктора США Стивена рассказала о его гибели после удара по F-16
27 сентября 2024, 01:47

Фото: istock/breakermaximus

Военнослужащий ВВС США по имени Стивен, предположительно, погиб в результате удара по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом рассказала его жена Мелания Малвин-Паркер, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Мелания заявила в социальных сетях, что её супруг, участвовавший в программе для иностранных инструкторов на Украине, пропал без вести.

«Его не было дома много месяцев, и теперь его нет. И я не понимаю, как они собираются вернуть моего мужа из этого... Староконстантинова? Хватит. Наши люди погибают, и кто знает, где и за что?» — написала она.
Информация о гибели Стивена вызвала сомнения у многих Telegram-каналов, которые предположили, что это может быть фейк.

Ранее сообщалось, что 26 сентября на аэродроме Староконстантинов был нанесен удар по двум истребителям F-16 ВВС Украины. Первый F-16, переданный Вашингтоном, Украина потеряла 28 августа на том же аэродроме в результате попадания ракеты ЗРК Patriot, который также был предоставлен Украине. Пилоту тогда выжить не удалось.

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#наемники
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Шесть пожарных пострадали при атаке ВСУ в Донецке
При обстреле ВСУ в Донецке пострадали шестеро пожарных МЧС
26 сентября 2024, 21:20

Фото: istockphoto/DmyTo

Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стоны ВСУ. Пострадавших спасателей с контузией увезли в больницу. Об этом сообщает 26 сентября Telegra-канал МЧС Региона.
«В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России», — указано в сообщении.

Сотрудники тушили пожар в Петровском районе, когда ВСУ нанесли удар. Снаряд упал вблизи автоцистерны МЧС. Всех спасателей увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что ВСУ четырьмя беспилотниками атаковали многоэтажный жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получило только здание.

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#мчс
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#спецоперация
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ВСУ дважды атаковали жилой дом в Энергодаре
Жители Энергодара сообщили о двойной атаке жилого дома дроном ВСУ
26 сентября 2024, 19:59

Фото: iStock/Standart

Украинские беспилотники в два захода атаковали многоэтажный жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на место происшествия прибыла оперативная группа следователей Следственного комитета России. Очевидцы и жители дома рассказали им о произошедшем.

Одна из жительниц города рассказала следователю, что сотрудник полиции погнал всех в помещение, после чего начал кричать о сбросе. Семь мирных жителей и правоохранитель забежали в укрытие. Первый беспилотник от падения не разорвался, второй попал в окно этого жилого дома, третий – на балкон, а четвёртый упал около дома.

По словам женщины, все три беспилотника сдетонировали после падения.

Следователи внимательно осмотрели место происшествия. Пострадавшие обнаружены не были. Все найденные там вещественные доказательства будут упакованы и отправлены на судебную экспертизу, пояснил в беседе с журналистами агентства сотрудник СК РФ.

В настоящее время уточняются обстоятельства атаки.

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Байден: США передадут Украине управляемые авиабомбы JSOW
26 сентября 2024, 19:43

Фото: istockphoto/aapsky

Президент США Джозеф Байден заявил о решении Белого дома передать Киеву планирующие управляемые авиационные бомбы Joint Standoff Weapon (JSOW). По его словам, это усилит возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Отмечается, что эти бомбы можно сбрасывать с истребителей-бомбардировщиков F-16. При пуске с большой высоты эти управляемые боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 130 километров.

Кроме того, Байден поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для этих систем.

Также из релиза следует, что американский президент дал распоряжение оборонному ведомству расширить программу обучения украинских пилотов управлению самолётами F-16. В 2025 году планируется дополнительно подготовить 18 пилотов.

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#боеприпасы
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#истребитель f-16
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