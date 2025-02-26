«Военная хроника» опубликовала новый клип Юты «Русские»

Юта (Фото: Telegram @utamusic_telegram)
Канал «Военная хроника» опубликовал новый клип Юты «Русские». Песня направлена на поддержку российских бойцов, принимающих участие в спецоперации.
«Стихи и музыка Юты наполнены величием русского духа. В каждом слове, в каждой ноте — мощная поддержка российских военных, которые её, безусловно, ощущают. Юта не раз давала концерты в зоне спецоперации и не понаслышке знает, что такое передний край», — приводит RT описание к песне.
Сама исполнительница считает, что русские — это не только принадлежность к стране, но и образ жизни. По ее словам, сегодня в зоне спецоперации родину защищают татары, чуваши, чеченцы и другие национальности, а значит все они русские и победители.
Читайте также:
«Останусь с тобой навсегда»: Новый клип SHAMAN и Мизулиной говорит об их отношениях
Продюсер Рудченко: СБУ невзлюбила певца SHAMAN из-за его патриотизма
Российских школьников ожидает изменение программы на уроках музыки
Элина Позднякова