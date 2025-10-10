Военная прокуратура добилась выплаты раненному участнику СВО
Участник специальной военной операции получил денежную выплату по ранению по результатам проверки военной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«98-я военная прокуратура гарнизона добилась восстановления нарушенных прав участника СВО. Установлено, что военнослужащий, получивший летом прошлого года ранение, не был своевременно и в полном объёме обеспечен предусмотренной законодательством денежной выплатой в размере более 1,7 млн рублей. Причиной стало длительное оформление необходимых документов», – говорится в сообщении.После вмешательства военной прокуратуры права военного восстановили. Все положенные ему деньги перечислили на банковский счёт.