Военная прокуратура добилась выплаты раненному участнику СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Участник специальной военной операции получил денежную выплату по ранению по результатам проверки военной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



«98-я военная прокуратура гарнизона добилась восстановления нарушенных прав участника СВО. Установлено, что военнослужащий, получивший летом прошлого года ранение, не был своевременно и в полном объёме обеспечен предусмотренной законодательством денежной выплатой в размере более 1,7 млн рублей. Причиной стало длительное оформление необходимых документов», – говорится в сообщении.
После вмешательства военной прокуратуры права военного восстановили. Все положенные ему деньги перечислили на банковский счёт.
Лора Луганская

