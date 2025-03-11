Льготы для бойцов СВО и их семей в 2025 году: как получить, кому положены

Видео: Минобороны РФ
Государство заботится о военнослужащих и их семьях, предоставляя разнообразные выплаты и льготы. О том, какие условия заключения контракта с Минобороны РФ действуют в Московской области, рассказывает «Радио 1».
«Разведчикам ставится задача, чтобы они осмотрели здание со всех сторон. Если подтверждается, что там есть бомбоубежище, то стараемся выяснить, с какой стороны противник посещает здание, и уже с учетом полученных сведений, принимается решение: если надо пробивать подвал, то большие массы берем. Можно скинуть два ФАБа или нанести 50-60 выстрелов артиллерией, соответственно, принимается решение в пользу авиации», — рассказал боец.
Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно подписать контракт с Минобороны РФ и помочь своим соотечественникам защитить интересы своей родины на поле боевых действий.
Условия заключения контракта с МО РФ в Подмосковье
Контракт с Минобороны РФ можно заключить на один, три или пять лет. Военнослужащим по контракту назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО гарантирована ежемесячная зарплата: от 204 тысяч рублей для рядового, от 232 тысяч рублей для сержанта.
Также за каждые сутки участия в активных наступательных действиях бойцы получают дополнительные 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники можно получить от 50 тысяч рублей. В Подмосковье военнослужащие проходят качественную индивидуальную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками.
Основные льготы для участников СВО
Государство заботится о своих защитниках и гарантированно предоставляет следующие льготы:
- кредитные каникулы;
- приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
- освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
- приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
- преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
- академический отпуск.
Эти меры поддержки — не просто слова. Они отражают признание мужества и преданности тех, кто стоит на защите нашей страны. Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.
Льготы для семей участников СВО
Семьям бойцов СВО также предоставляются следующие льготы:
- кредитные каникулы;
- преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
- обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
- внеочередное зачисление в детский сад;
- бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
- бесплатная продленка (1-6 классы);
- кружки и секции;
- бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
- внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
- содействие в поиске работы;
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
- психологическая помощь;
- консультирование по юридическим вопросам.
Выплаты по инвалидности
Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:
- 3 млн. ₽ — разовая выплата;
- 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
- 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
- 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
- 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
- 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
Подать заявку на контракт с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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