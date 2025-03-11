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Льготы для бойцов СВО и их семей в 2025 году: как получить, кому положены

Видео: Минобороны РФ

Государство заботится о военнослужащих и их семьях, предоставляя разнообразные выплаты и льготы. О том, какие условия заключения контракта с Минобороны РФ действуют в Московской области, рассказывает «Радио 1».
«Разведчикам ставится задача, чтобы они осмотрели здание со всех сторон. Если подтверждается, что там есть бомбоубежище, то стараемся выяснить, с какой стороны противник посещает здание, и уже с учетом полученных сведений, принимается решение: если надо пробивать подвал, то большие массы берем. Можно скинуть два ФАБа или нанести 50-60 выстрелов артиллерией, соответственно, принимается решение в пользу авиации», — рассказал боец.

Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно подписать контракт с Минобороны РФ и помочь своим соотечественникам защитить интересы своей родины на поле боевых действий.

Условия заключения контракта с МО РФ в Подмосковье


Контракт с Минобороны РФ можно заключить на один, три или пять лет. Военнослужащим по контракту назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО гарантирована ежемесячная зарплата: от 204 тысяч рублей для рядового, от 232 тысяч рублей для сержанта.

Также за каждые сутки участия в активных наступательных действиях бойцы получают дополнительные 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники можно получить от 50 тысяч рублей. В Подмосковье военнослужащие проходят качественную индивидуальную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками.

Основные льготы для участников СВО


Государство заботится о своих защитниках и гарантированно предоставляет следующие льготы:
  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.
Кроме того, все бойцы спецоперации получают статус участника боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот. Ежемесячные выплаты для ветеранов составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей. Также предоставляется компенсация за жилое помещение и капремонт, бесплатный проезд, психологическая помощь, обучение на бюджетной основе в вузах, отпуск в любое удобное время и другие.

Эти меры поддержки — не просто слова. Они отражают признание мужества и преданности тех, кто стоит на защите нашей страны. Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.

Льготы для семей участников СВО


Семьям бойцов СВО также предоставляются следующие льготы:

  • кредитные каникулы;
  • преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
  • обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • внеочередное зачисление в детский сад;
  • бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
  • бесплатная продленка (1-6 классы);
  • кружки и секции;
  • бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
  • внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
  • содействие в поиске работы;
  • организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
  • психологическая помощь;
  • консультирование по юридическим вопросам.
Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей.

Выплаты по инвалидности


Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

  • 3 млн. ₽ — разовая выплата;
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
  • 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  • 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  • 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Подать заявку на контракт с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

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«Изоляция»: стало известно, что ждет Украину в ближайшем будущем
Политолог Акопян: Зеленский может лишиться поддержки и оказаться в изоляции
11 марта 2025, 12:11

Владимир Зеленский

Время работает против Украины и, продолжая придерживаться агрессивной военной риторики, Владимир Зеленский может потерять иностранную поддержку и оказаться в изоляции. Об этом заявил эксперт по международным отношениям Арам Акопян в комментарии для RuNews24.ru.
По его словам, сделка по редкоземельным металлам, предложенная президентом США Дональдом Трампом, — это не рука помощи, а обязательство для Украины по возвращению долгов.
«В реальной политике, несмотря на официальный дискурс, двусторонние контакты лидеров США и стран ЕС будут определяющими в принятии международных решений. <…> США уже приняли решение отменить всю военную поддержку Украине, запрещая также Великобритании передачу американского оружия. <…> В арсенале США достаточно средств для точечного давления на ключевые европейские страны», — пояснил политолог.
К тому же Акопян напомнил, что поддержка Украины — это также нагрузка на бюджеты ее партнеров и точка напряженности, ведущая к протестным настроениям.

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ВС РФ освободили еще 12 населенных пунктов Курской области
11 марта 2025, 12:04

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России за прошедшие сутки освободила в Курской области еще 12 населенных пунктов. Об этом сообщили 11 марта в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что под контроль ВС РФ перешло более 100 квадратных километров территории Курской области.

На данный момент ВСУ контролируют Суджу, Рубанщину, Гоголевку, Гуево и Горналь.

Ранее стало известно, что успехи военнослужащих группировки «Курск» отметил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он наградил военнослужащих, поблагодарив их за мужество и доблесть.

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Генсека ОБСЕ везут на место падения БПЛА в Москве — Захарова
11 марта 2025, 12:03

Фото: istockphoto/ser-alim

Генсека ОБСЕ везут к месту падения украинского дрона в Москве, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сейчас его (генсека ОБСЕ — прим. ред.) в эти минуты повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы он не из своих сводок, которые ему, в том числе делают те, кто спонсируют киевский режим, узнавал о несуществующей реальности, а для того, чтобы он узнал о реальности, которая есть на самом деле», — заявила дипломат в рамках конференции во ВШЭ.
Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Украине хватит оружия даже после остановки американских поставок.

Кроме того, названа настоящая причина массированной атаки со стороны ВСУ по Москве.

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Раскрыто число бойцов ВСУ, оставшихся в Курской области
Военэксперт Дандыкин: в Курской области осталось менее 10 тысяч бойцов ВСУ
11 марта 2025, 12:03

Фото: istockphoto/Olena_Z

В Курской области на сегодняшний осталось менее 10 тысяч бойцов, а в Судже — меньше 2 тысяч. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, оставшиеся на российской территории украинские части, скорее всего, — это потрепанные и разгромленные соединения. Их, считает Дандыкин, направят на Красноармейское направление.
«Это достаточно большое количество. Но я думаю, времени у них остается все меньше и меньше. Сейчас, судя по всему, прикроется этот отход, если наши перекроют физически все эти дороги. А все к этому и идет. Я так понимаю, что скоро будет дан официальный приказ на отход, как это случилось в той же Авдеевке», — пояснил эксперт.
Он отметил, что украинские медиа уже начинают говорить, что задача ВСУ в Курской области, заключавшаяся в оттягивании лучших российских сил из Донбасса, якобы выполнена. При этом продолжающееся все это время наступление ВС РФ в данном контексте никак ими не комментируется.

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В Кремле указали на достаточное количество оружия на Украине
Песков: на Украине есть столько оружия, что после прекращения поставок ей хватит
11 марта 2025, 11:48

Фото: istockphoto/yulenochekk

На Украине имеется столько оружия, что ей хватит его даже после прекращения поставок. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет еще многие многие-месяцы чем и на что воевать, если не разворуют и не продадут», — прокомментировал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что, если миллиардер Илон Маск отключит свои системы связи для украинских боевиков, то у Киева будет этому альтернатива.

Ранее сообщалось о массированной атаке со стороны ВСУ на Москву и Подмосковье. Сбито 337 дронов противника. Подробности в нашем материале.

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#россия
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