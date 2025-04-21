Военный ВС РФ с неразорвавшимся снарядом в шее — операция, которая могла стать последней

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В Курском приграничье произошел шокирующий инцидент, когда военные медики 810-й бригады морпехов ВС России стали свидетелями настоящего чуда. Мужчина был доставлен к ним с неразорвавшимся снарядом в шее, что создавало угрозу его жизни и жизни окружающих. Об этом пишет «RT».
Командир передовой медицинской группы с позывным «Тяжёлый» в беседе с «RT» рассказал, что во время транспортировки пострадавшего существовал риск взрыва, что требовало мгновенной реакции.
Операция по извлечению снаряда была проведена с высокой степенью риска. В процессе задействовали две группы медиков: одна осуществляла операцию, а другая была готова оказать помощь в случае непредвиденных обстоятельств.
Военные медики ежедневно сталкиваются с опасностями, связанными с подрывами на минах и использованием FPV-дронов со стороны противника. Этот случай еще раз подчеркивает мужество и профессионализм российских военных медиков, которые продолжают выполнять свою работу даже в самых экстремальных условиях.
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Операция по извлечению снаряда была проведена с высокой степенью риска. В процессе задействовали две группы медиков: одна осуществляла операцию, а другая была готова оказать помощь в случае непредвиденных обстоятельств.
«Если нам не повезёт, то кто-то тоже должен оказывать нам помощь», — отметил Тяжёлый.
Военные медики ежедневно сталкиваются с опасностями, связанными с подрывами на минах и использованием FPV-дронов со стороны противника. Этот случай еще раз подчеркивает мужество и профессионализм российских военных медиков, которые продолжают выполнять свою работу даже в самых экстремальных условиях.
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Дарья Осипова