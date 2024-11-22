ПВО пресекла атаку 5 беспилотников в Брянской области

Фото: istockphoto/Diy13
В Брянской области силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что попытка террористической атаки киевского режима была пресечена, пострадавших и разрушений на месте инцидента нет.
Губернатор уточнил, что беспилотники были вовремя обнаружены и ликвидированы силами Министерства обороны РФ. Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ахтубинске Астраханской области сбили два украинских беспилотника.
Армия России ударом ракеты уничтожила понтонную переправу ВСУ через Северский Донец на Красно-Лиманском направлении. В сеты были выложены кадры.
Читайте также:
Взвод ВСУ подорвался на собственных минах в Курской области
В Севастополе сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
Кадыров опубликовал кадры ликвидации склада боеприпасов ВСУ в Курской области одним ударом
Губернатор уточнил, что беспилотники были вовремя обнаружены и ликвидированы силами Министерства обороны РФ. Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ахтубинске Астраханской области сбили два украинских беспилотника.
Армия России ударом ракеты уничтожила понтонную переправу ВСУ через Северский Донец на Красно-Лиманском направлении. В сеты были выложены кадры.
Читайте также:
Взвод ВСУ подорвался на собственных минах в Курской области
В Севастополе сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
Кадыров опубликовал кадры ликвидации склада боеприпасов ВСУ в Курской области одним ударом
Мария Моисеева