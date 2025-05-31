Хинштейн: После атаки БПЛА ВСУ на Рыльск пострадала семья с детьми
В Рыльске Курской области беспилотники атаковали жилые дома, в результате чего пострадали 7 человек, включая детей 13 и 16 лет. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Удар пришёлся по двум пятиэтажным зданиям: в квартирах возникли пожары, выбиты окна, повреждены фасады. Семья из четырёх человек с двумя несовершеннолетними госпитализирована. Ещё трое взрослых получили осколочные ранения.
Отдельно в посёлке Артаково Льговского района из-за падения БПЛА загорелись два дома и гараж. Находившаяся в одном из строений семья из трёх человек самостоятельно обратилась за медпомощью.
Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали Курскую область, повредив несколько домов в Рыльске. Обломки упавшего дрона спровоцировали возгорание в одном из районов города.
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