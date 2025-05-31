Хинштейн: После атаки БПЛА ВСУ на Рыльск пострадала семья с детьми

31 мая 2025, 01:32

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Рыльске Курской области беспилотники атаковали жилые дома, в результате чего пострадали 7 человек, включая детей 13 и 16 лет. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.