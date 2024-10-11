Военные вытащили застрявший танк Т-72 Б3М из-под носа ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Юг» провели успешную операцию по эвакуации застрявшего танка Т-72 Б3М своих сослуживцев в непосредственной близости от позиций ВСУ на кураховском направлении. Об этом рассказал механик-водитель танка с позывным «Сварной».
Во время штурма укрепрайона противника, один из танков «сел на брюхо» сего в 20-30 метрах от украинских позиций. Было принято решение о срочной эвакуации машины.
Экипаж оперативно продумал план спасения и вместе с командиром отправился на выполнение задачи. В ходе операции, несмотря на огонь со стороны противника, они смогли накинуть тросы и вытянуть застрявший танк, работая в условиях максимального риска.
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Экипаж оперативно продумал план спасения и вместе с командиром отправился на выполнение задачи. В ходе операции, несмотря на огонь со стороны противника, они смогли накинуть тросы и вытянуть застрявший танк, работая в условиях максимального риска.
«Мы подъехали прямо под нос противника. Я не знаю, какова была их реакция, когда они увидели, что мы забираем танк у них на глазах», — с ухмылкой рассказал «Сварной».Третий танк в это время прикрывал операцию, отвлекая огонь противника на себя. Вся эвакуация заняла всего три минуты, хотя, по словам механика, в этот момент казалось, что прошел целый час.
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Елена Перлова