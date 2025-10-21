Военные ВС РФ раскрыли используемые при освобождении Чунишино в ДНР приемы

21 октября 2025, 15:35

Фото: iStock/zim286

Российские военнослужащие из 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», освободившие населенный пункт Чунишино в ДНР, благодаря слаженным действиям и грамотной стратегии успешно смогли выявить и обойти ловушки ВСУ. Об этом сообщают «Известия».