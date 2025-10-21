Военные ВС РФ раскрыли используемые при освобождении Чунишино в ДНР приемы
Российские военнослужащие из 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», освободившие населенный пункт Чунишино в ДНР, благодаря слаженным действиям и грамотной стратегии успешно смогли выявить и обойти ловушки ВСУ. Об этом сообщают «Известия».
Командир взвода Рустам Мазитов сообщил, что украинские боевики подготовили укрытия в Чунишино и в прилегающем лесу, откуда вели постоянный огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Другой командир взвода, Станислав Калашников, описывая трудности, с которыми столкнулись российские войска в ходе операции, отметил, что в самом селе было много так называемых «открыток» — участков местности площадью 800 квадратных метров, где отсутствовали укрытия. Он подчеркнул, что ВСУ установили в этом районе датчики движения и пытались атаковать российские подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Командир роты Андрей Зимирев, рассказывая о деталях операции, добавил, что российские бойцы проникали в населенный пункт ночью вдоль реки, двигаясь там, где их «не ожидал противник».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
