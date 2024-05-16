В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

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Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен»* и «Иностранного легиона». Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.
Отмечается, что ВС РФ нанесли поражение технике 125-й бригады, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Липцы, Дергачи и Волчанск Харьковской области, а также живой силе. Были отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое. Потери ВСУ составили до 202 военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее на Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три танка, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, а также 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее на Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова