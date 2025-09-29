Военные ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев из окруженных 57-й и 127-й бригад

29 сентября 2025, 07:26

На харьковском направлении беспилотник ВСУ атаковал окружённых военнослужащих 57-й мотопехотной и 127-й тяжёлой механизированной бригад в момент попытки сдачи. Об этом пишет РИА Новости.