Байден на ГА ООН забыл свое местонахождение

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Президент США Джо Байден оговорился во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, объявив, что находится в Вашингтоне.
Это произошло в ходе церемонии подписания декларации о поддержке Украины, проходящей в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.
Ошибка президента вызвала удивление у присутствующих, так как они знали, что находятся в Нью-Йорке.
Ранее ABC News сообщило, что президент США Джо Байден оставит после себя конфликты, включая украинский, которые предстоит разгребать будущему хозяину Белого дома, сообщает ABC News. Кроме того, нельзя забывать об эскалации на Ближнем Востоке, где может начаться полномасштабная война между Израилем и Ливаном на фоне событий в Газе.
По мнению авторов материала, речь американского лидера на Генассамблее ООН станет его последним шансом на сплочение мировых политиков для достижения мира.
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«Добро пожаловать в Вашингтон», - произнес Байден, находясь в отеле, где проходит мероприятие в рамках Генассамблеи.
Ошибка президента вызвала удивление у присутствующих, так как они знали, что находятся в Нью-Йорке.
Ранее ABC News сообщило, что президент США Джо Байден оставит после себя конфликты, включая украинский, которые предстоит разгребать будущему хозяину Белого дома, сообщает ABC News. Кроме того, нельзя забывать об эскалации на Ближнем Востоке, где может начаться полномасштабная война между Израилем и Ливаном на фоне событий в Газе.
По мнению авторов материала, речь американского лидера на Генассамблее ООН станет его последним шансом на сплочение мировых политиков для достижения мира.
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Елена Перлова