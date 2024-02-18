Военный аналитик Коротченко: взятие Авдеевки – удар по имиджу Украины

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Взятие Авдеевки российскими войсками деморализует Вооруженные силы Украины (ВСУ), считает военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Короченко, успех российских войск наносит серьезный удар по имиджу Киева.
Эксперт добавил, что взятие Авдеевки отодвинет линию фронта от Донецка и уменьшит его обстрелы войсками Украины.
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«Совершенно очевидно, это индикатор того, что ВСУ выиграть на поле боя не могут», – сказал он.
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Александр Климов