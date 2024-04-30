Военный аналитик заявил о выходе ВСУ за красные линии

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Военный аналитик Александр Михайлов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что использование Вооруженными силами Украины западного вооружения за пределами зоны специальной военной операции является «превышением красных линий». Таким образом он прокомментировал атаки со стороны Киева на Крым 30 апреля.
В ночь на вторник украинские Вооруженные силы попытались провести массированный удар по Крыму, применив ракеты ATACMS американского производства.
Михайлов отметил, что такие действия могут вызвать ответные меры со стороны Российской Федерации, включая применение более мощного вооружения. Он также предположил, что поставка Украине более дальнобойных ракет ATACMS может стимулировать Россию к принятию аналогичных мер.
По мнению аналитика, в ответ на такие действия России стоит как усилить военные действия, так и ужесточить внешнеполитическую риторику.
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Михайлов отметил, что такие действия могут вызвать ответные меры со стороны Российской Федерации, включая применение более мощного вооружения. Он также предположил, что поставка Украине более дальнобойных ракет ATACMS может стимулировать Россию к принятию аналогичных мер.
По мнению аналитика, в ответ на такие действия России стоит как усилить военные действия, так и ужесточить внешнеполитическую риторику.
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Артем Кузьмин