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Военный аналитик заявил о выходе ВСУ за красные линии

Михайлов: атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS являются «выходом за красные линии»
30 апреля 2024, 15:46
Фото: iStock/Apriori1

Фото: iStock/Apriori1

Военный аналитик Александр Михайлов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что использование Вооруженными силами Украины западного вооружения за пределами зоны специальной военной операции является «превышением красных линий». Таким образом он прокомментировал атаки со стороны Киева на Крым 30 апреля.
В ночь на вторник украинские Вооруженные силы попытались провести массированный удар по Крыму, применив ракеты ATACMS американского производства.

Михайлов отметил, что такие действия могут вызвать ответные меры со стороны Российской Федерации, включая применение более мощного вооружения. Он также предположил, что поставка Украине более дальнобойных ракет ATACMS может стимулировать Россию к принятию аналогичных мер.



По мнению аналитика, в ответ на такие действия России стоит как усилить военные действия, так и ужесточить внешнеполитическую риторику.

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В ДНР рассказали о минировании ВСУ окраин Донецка немецкими минами
30 апреля 2024, 16:35

Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi

Украинские военные минируют окраины Донецка и Горловки немецкими кумулятивными минами. Эти снаряды детонируют от вибрации и при взаимодействии с металлом.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, минирование окраин Донецка в последние дни производится украинскими вооружёнными формированиями дистанционно. Кумулятивные мины производства Германии реагируют не только на металл и вибрацию, но и на работающие поблизости электронные устройства.

Кимаковский отметил, что до недавнего времени ВСУ использовали в основном противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» и противотанковые мины ПТМ-1. Минирование ими осуществлялось при помощи ствольной или реактивной артиллерии.

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#металл
#днр
#всу
#мина
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На Украине ужаснулись действиям Сырского на посту главкома ВСУ
Соскин: Главком ВСУ Сырский не справляется со своими обязанностями
30 апреля 2024, 16:19

Фото: istockphoto/undefined undefined

Генерал Александр Сырский не справляется с обязанностями главнокомандующего Вооружённых сил Украины. При нём украинские войска сдают населённые пункты один за другим.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. В своём YouTube-канале он указал, что после назначения Сырского на должность главкома ВСУ и смены военного руководства ситуация на передовой значительно ухудшилась.

«Почти каждый день сдаются населённые пункты один за одним», — отметил Соскин.

Также, по мнению эксперта, в рядах ВСУ наблюдаются разногласия, а среди военных растёт недоверие как к гражданским властям и президенту Зеленскому, так и к главкому ВСУ Сырскому. Соскин считает, что необходимо скорейшее прекращение огня и замораживание конфликта, так как для украинских войск не только нет никакого способа выйти к границам 1991 года, но под большим вопросом даже удержание существующих оборонительных позиций.

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Опубликовано видео, как бойцы выжигают технику ВСУ на Купянском направлении
30 апреля 2024, 14:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На Купянском направлении подразделения 1-й танковой армии разгромили военную технику Вооружённых сил Украины и атаковали живую силу противника при помощи артиллерийского огня. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная военным корреспондентом RT Александром Симоновым.
На видео запечатлено, как российские войска уничтожают вражескую самоходку (00:09) и срывают ротацию украинских военнослужащих (00:22 — 00:31).


Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации освободили село Новобахмутовка на Донецком направлении. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, освобождение этого населённого пункта позволит усилить поддержку российских военных подразделений, наступающих на Красногоровку.

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В Польше заявили, что не будут заниматься мобилизацией украинских граждан
Замминистра обороны Залевский: Польша не будет заниматься мобилизацией украинцев
30 апреля 2024, 14:31

Фото: istock / Panama7

Варшава не собирается заниматься мобилизацией украинских граждан на своей территории, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в интервью польскому телевидению.
Он подчеркнул, что польское государство не имеет права преследовать украинских граждан за нарушения, совершенные на территории Украины, исключение составляет только объявление в розыск.

Залевский также отметил, что польские власти не намерены предпринимать какие-либо действия для того, чтобы украинцы, находящиеся в Польше, попадали в армию своей страны.

Ранее стало известно, что все консульские действия по отношению к гражданам призывного возраста были приостановлены по указанию Министерства иностранных дел Украины с 23 апреля. В связи с этим граждане Украины в последние дни массово обращаются в паспортный центр в Варшаве в надежде получить документы, необходимые для трудоустройства, открытия банковских счетов или получения временного пребывания в Польше.

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#литва
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Украина привлечёт к противоминной работе больше женщин
30 апреля 2024, 14:16

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

На Украине хотят привлечь к противоминной работе больше женщин.
Слова министра экономики Украины Юлии Свириденко приводит сайт министерства экономики. По ее словам, средний уровень привлечения женщин среди всех организаций противоминной деятельности составляет около 30%. Однако число девушек в этой работе следовало бы увеличить, подчеркнул она.

По ее мнению, это будет способствовать повышению оперативности и эффективности этой деятельности. Стране не хватает как операторов по разминированию, техники, так и саперов.

Ранее в СМИ опубликовали исследование рынка труда Украины, где сообщалось, что в стране возрос дефицит кадров разных профессий. Одна из причин — ужесточение мобилизации.

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#украина
#всу
#мина
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Российские военные поразили ангар для сборки украинских БПЛА
30 апреля 2024, 14:14

Фото: istockphoto/vblinov

Вооружённые силы России поразили ангар, в котором производилась сборка легкомоторных ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства также сообщается, что, помимо ангара для сборки дронов, ВС РФ также атаковали два склада, где хранилось военно-техническое имущество Вооружённых сил Украины. Также были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в 108 районах.

Пресс-служба Минобороны РФ уточняет, что удары наносились с использованием оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Координаты целей были заранее установлены разведкой и переданы в тактические войска.

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#имущество
#вс рф
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#удар
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Силы ПВО России за сутки сбили шесть американских ракет ATACMS
Минобороны: ПВО РФ за день сбила шесть американских ракет ATACMS
30 апреля 2024, 13:48

Фото: iStock/Alexyz3d

Средства ПВО РФ сбили шесть ракет ATACMS производства США за сутки, сообщает Минобороны.
По данным оборонного ведомства, система противовоздушной обороны России за сутки сбила шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о попытке Вооружённых сил Украины ударить по Крыму оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

Во вторник днем глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил население полуострова о рассыпанных суббоеприпасах после ликвидации ракет ATACMS.

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#украина
#всу
#россия
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Вице-премьер Мантуров проверил производство беспилотников в зоне СВО
30 апреля 2024, 13:15

Фото: istockphoto/vadimrysev

На одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции организована разработка и апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов. Полигон посетил первый вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
В поездке его сопровождал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. На экспериментальном полигоне они проверили организацию испытаний не только перспективных беспилотников, но и средств связи, а также детекторов дронов. Всё это доработано и усовершенствовано с учётом опыта специальной военной операции, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих различные укрытия, пункты управления и военную технику противника. Отмечается, что разрабатываемые беспилотники обладают широким спектром возможностей применения различных типов боеприпасов и способны функционировать днём и ночью при любой погоде.

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ВСУ в панике небольшими группами покидают поселок Керамик
ТАСС: украинские войска в панике бегут из поселка Керамик
30 апреля 2024, 11:58

Фото: iStock/zabelin

Украинские боевики пытаются покинуть позиции в поселке Керамик под Авдеевкой, пишет ТАСС.
Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, в спешке военнослужащие ВСУ бросают раненых сослуживцев, даже не пытаясь их эвакуировать. Боевики пытаются покидать населенный пункт небольшими группами, добавил он.

Ранее сообщалось, что успешный захват российской армией села Очеретино вызвал на Украине гневные дискуссии. В Киеве ищут виноватых и недоумевают, почему украинские боевики отошли фактически без сопротивления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#сво
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