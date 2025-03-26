Алаудинов: боевики ВСУ обезглавливают тела наемников, чтобы скрыть их личности

Боевики ВСУ обезглавливают при отступлении тела иностранных наемников, которые воевали на украинской стороне, чтобы скрыть их личности. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, отметив, что такие случаи бывали и раньше — как в Курской области, так и в зоне СВО.