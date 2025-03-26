Апти Алаудинов (фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)
Боевики ВСУ обезглавливают при отступлении тела иностранных наемников, которые воевали на украинской стороне, чтобы скрыть их личности. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, отметив, что такие случаи бывали и раньше — как в Курской области, так и в зоне СВО.
«По мнению генерала, отступающие украинские боевики отрубают им голову и руки, чтобы по отпечаткам и по лицу наемников не могли опознать. Алаудинов рассказал, что такие случаи были, головы и руки забирали, а тела оставляют. По его словам, поэтому сейчас иностранные наемники заходят на любой участок без документов», — пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.В то же время политолог Юрий Светов раскрыл истинные цели украинских боевиков, которые пытаются прорвать границу в Белгородской области. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик заявил, что таким образом Владимир Зеленский надеется показать потенциал ВСУ перед западными партнерами и получить актив для будущего обмена территориями. По его словам, киевский режим пытается провернуть операцию, аналогичную той, что провалилась в Курской области.
«Украина заявляла, что если прорвется к Курской атомной электростанции, то будет менять ее на Запорожскую АЭС. А территории Курской области — на те, которые контролирует Россия. Разыгрываются разного рода спектакли, чтобы продавить Россию и показать западным покровителям, что ВСУ — крепкие парни и на многое способны», — пояснил политолог.Читайте также:
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