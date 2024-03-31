«Военный диктатор»: Глава Херсонской области высказался о Зеленском

Отменив президентские выборы, глава Украины Владимир Зеленский превратился в военного диктатора, с таким заявлением выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью для РИА Новости.
«Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Сальдо.
Напомним, президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта, однако, Владимир Зеленский отменил их, сославшись на военное положение и мобилизацию. По его словам, в стране сейчас не время для проведения выборов.
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Евгения Парфентьева