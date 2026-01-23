Военный эксперт Артамонов допустил полное освобождение ДНР к лету
Российские войска могут полностью взять под контроль территорию Донбасса уже летом текущего года. Такое мнение высказал военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.
По его словам, в ближайшей перспективе Киев может столкнуться с потерей значительных территорий, а обсуждение статуса ДНР в рамках возможных переговоров утратит актуальность.
«Краткосрочный период, который, возможно, сейчас касается непосредственно переговоров, — это полное освобождение Донбасса до июня–июля. И, скорее всего, решение вопроса по Херсону до осени», — заявил Артамонов в беседе с NEWS.ru.
Эксперт уточнил, что следующим этапом, по его оценке, может стать формирование буферной зоны в северных областях Украины. В частности, он допустил развитие событий в Сумской области и приближение российских сил к Днепропетровску. При этом перспективы ситуации в районе Харькова он комментировать не стал. Артамонов назвал стратегической целью выход к Днепру, отметив, что, по его словам, эта линия исторически соответствует границам России XVIII века.