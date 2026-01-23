Военный эксперт Артамонов допустил полное освобождение ДНР к лету

23 января 2026, 16:59

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска могут полностью взять под контроль территорию Донбасса уже летом текущего года. Такое мнение высказал военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.





По его словам, в ближайшей перспективе Киев может столкнуться с потерей значительных территорий, а обсуждение статуса ДНР в рамках возможных переговоров утратит актуальность.





«Краткосрочный период, который, возможно, сейчас касается непосредственно переговоров, — это полное освобождение Донбасса до июня–июля. И, скорее всего, решение вопроса по Херсону до осени», — заявил Артамонов в беседе с NEWS.ru.