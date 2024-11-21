Военный эксперт Дандыкин оценил степень эффективности баллистических ракет

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Удары российскими баллистическими ракетами окажутся достаточно болезненными для Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он прокомментировал о предположительном первом применении этих ракет для удара по украинской территории. По мнению эксперта, говорить о массовом применении такого оружия не стоит, так как оно очень мощное и по поражающему воздействию сравнимо с ядерным, если не брать в расчёт излучение и радиоактивное заражение.
По мнению специалиста, применение баллистических ракет станет или уже стало ответом на удары дальнобойным западным оружием вглубь территории России.
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«Эта ракета может уничтожить столько, сколько уничтожают 10-15 больших бомб», — сказал Дандыкин.
По мнению специалиста, применение баллистических ракет станет или уже стало ответом на удары дальнобойным западным оружием вглубь территории России.
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Александр Бойцов