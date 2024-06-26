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Раненая жительница Севастополя рассказала, как спасла детей из-под обстрела

Жительница Севастополя Владлена рассказала о спасении детей из-под обстрела ВСУ
26 июня 2024, 09:17
Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Жительница Севастополя Владлена, которая получила ранение во время обстрела боевиками ВСУ пляжа, поделилась, как вывезла с него детей. Об этом пишет РИА Новости.
Первое, что услышали, это взрыв над головой, рассказала она. На пляже женщина находилась со своим крестником Ваней. Он услышал взрывы и побежал под навес. По ее словам, начали падать суббоеприпасы.

«Я стояла и не могла себе позволить лечь. Потому что заводили детей. И последний «шарик» упал не далеко от бара где мы прятались. У меня заложило уши, а в ноге осколок. Потом это (взрывы) закончилось. Рядом со мной были еще дети. Их мать или ранило, или убило», — поделилась она.



Женщина рассказала, что помогали отдыхающим спасатели, а также бармен и официант кафе на пляже.

«Дети говорят – возьмите нас с собой. Мы без родителей. Я им говорю, у меня машина забита – пошли на руки на колени. Куда-нибудь сядем. И мы уехали оттуда», — сказала женщина.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.

Появились кадры из кафе в Севастополе во время ракетного обстрела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#женщина
#взрыв
#взрывы
#удар
Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон из винтовки ВСС «Винторез»
26 июня 2024, 09:18

Фото: istockphoto/zabelin

Снайпер из арктического соединения группировки войск «Днепр» сбил ударный FPV-дрон Вооруженных сил Украины, направлявшийся в сторону российских сил на Херсонском направлении. Он использовал снайперскую винтовку ВСС «Винторез».
Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник был уничтожен точным выстрелом в воздухе и не успел нанести никакого вреда российским бойцам, технике и укреплениям. Снайперская пара, закончив стрельбу, вернулась на позиции.

В силу особенностей рельефа и сложившейся обстановки на побережье Днепра одной из важнейших задач снайперов стало противодействие украинским FPV-дронам. Как правило, арктические снайперы работают ночью, используя специальные анти-тепловизионные плащи, которые делают их невидимыми для тепловизоров.

Стрелки арктической бригады адаптировались к климатическим условиям южного региона. В более тёплом климате меняются баллистические характеристики, скорость полёта пули и другие факторы, которые снайпер обязательно должен учитывать.

ВСС — винтовка снайперская специальная — бесшумная снайперская винтовка, разработанная для подразделений специального назначения. Название «Винторез» осталось в обиходе после его использования в конструкторской документации.

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#скорость
#беспилотник
#рф
#дрон
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Минобороны: штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности «Центра»
26 июня 2024, 08:29

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Штурмовики самолетов Су-25 ВКС РФ нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщило МО РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром вылета.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Смоленской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэродром
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#лидер
#сво
#удар
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Пост радиационного контроля ЗАЭС уничтожен в результате удара ВСУ
26 июня 2024, 08:27

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции, расположенный в Великой Знаменке, полностью уничтожен. Это произошло в результате артиллерийского обстрела Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале станции. Уточняется, что специалистами ЗАЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в районе станции. Контроль окружающей среды ведётся в непрерывном режиме, радиационный фон не превышает допустимых значений.

Ранее сообщалось, что энергоблок и несколько подразделений ЗАЭС были обесточены в результате атаки ВСУ. Украинские войска регулярно обстреливают станцию и атакуют её при помощи беспилотников, нарушая функционирование инфраструктурных объектов ЗАЭС.

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#всу
#заэс
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В Москве приземлился Ил-76 с освобождёнными из украинского плена бойцами
26 июня 2024, 08:26

Фото: istockphoto/AVZimovskoy

Самолёт Ил-76 с российскими военнослужащими приземлился в Москве. Их освободили в рамках обмена военнопленными с Украиной.
Об этом утром 26 июня сообщили в министерстве обороны РФ. Каждая сторона освободила из плена по 90 военнослужащих. Обмен произошёл при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Российских военных доставили в Москву для лечения и реабилитации. Им также будет оказана необходимая психологическая помощь.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры возвращения российских военнопленных на Родину. На видеозаписи бойцы благодарят Москву за вызволение и радуются возвращению в Россию. Они рассказывают, как сильно ожидали того дня, когда можно будет вернуться домой. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что с начала спецоперации Россия и Украина провели более 40 обменов военнопленными.

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#рф
#плен
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Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Смоленской областью
26 июня 2024, 07:46

Фото: iStock/e-crow

Российская система противовоздушной обороны сбила над Смоленской областью два украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ. Над территорией Смоленской области уничтожены 2 беспилотника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила над Ростовской областью воздушный шар. Воздушный объект был ликвидирован около 14:45 мск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#бпла
#сво
#рф
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«В женской одежде»: Стало известно, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя
Рогов: новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя под видом беженца
26 июня 2024, 06:56

Фото: istock / YakubovAlim

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Андрей Гнатов, который назначен новым командующим ВСУ, бежал из Мариуполя в 2022 году под видом беженца, информирует РИА Новости.
С 24 июня должность командующего объединенными силами ВСУ занимает бригадный генерал Андрей Гнатов. В России Гнатов заочно приговорен к 28 годам колонии. Его обвиняют в военных преступлениях. По словам Рогова, именно по приказу Андрея Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года.

«Это яркий пример украинского вояки – боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — рассказал он.

Председатель комиссии добавил, что Андрей Гнатов ответит по всей строгости российского закона.

Ранее сообщалось, что прозвища «мясные генералы» Гнатов и Сырский получили после боев за Артемовск. К Гнатову прозвище прижилось также из-за его чрезмерной любви к «мясным штурмам». Тогда контрнаступление ВСУ закончилось провалом и гибелью десятков тысяч украинских солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#всу
#солдат
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Взрывы прогремели в Николаеве
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
26 июня 2024, 04:12

Фото:istocks/Leonid Ikan

В городе Николаеве на Украине произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Других подробностей неизвестны. Власти не комментировали инцидент.

Ранее взрыв прогремел в Сумах. Это произошло на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что на востоке от Сум произошел мощный взрыв с большой повторной детонацией.

Также 25 июня в Днепропетровской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения. Об этом заявил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале СВО на территории Украины. Военные ВС РФ постоянно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Российский лидер заявлял, что это ответ на теракт на Крымском мосту.

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#сво
#украина
#взрыв
#инцидент
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В украинских Сумах прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Сумах
26 июня 2024, 02:15

Фото:istocks/RamonCast

Взрыв прогремел в украинском городе Сумы. Как сообщают украинские СМИ, это произошло на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.
По информации СМИ, воздушная тревога в Сумской области объявлена с 22:56 по московскому времени. Власти региона взрыв пока не комментировали.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что на востоке от Сум произошел мощный взрыв с большой повторной детонацией.

«Жители Сум пишут, что на выезд из города полетели около десятка «скорых», с ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами. Скорее всего, СБУ», – сказал Лебедев.
Ранее стало известно, что штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в районе Раздоловки. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок. Огневые точки противника разрознены, однако сопротивляются, сейчас производится их зачистка.

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#украина
#взрыв
#сво
#сбу
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Российский актер и певец погиб в зоне СВО
В зоне СВО погиб актер и певец Пекцоркин
26 июня 2024, 02:09

Фото: istock / Diy13

Актер Горномарийского драматического театра и певец Михаил Пекцоркин в возрасте 56-ти лет скончался в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе театра, где артист трудился несколько лет.
Прощание с Пекцоркиным состоится 27 июня в Центре народной культуры Козьмодемьянска.

Михаил Пекцоркин являлся носителем горномарийского языка, он вошел в состав группы Горномарийского драмтеатра в год его основания (1994) в Козьмодемьянске. Артист работал в Театре оперы и балета имени Сапаева в Йошкар-Оле, после чего снова вернулся в драмтеатр. На СВО он ушел добровольцем.

Помимо актерской карьеры Пекцоркин известен как певец. Он выступал с сольными концертами, а также давал концерты на марийских национальных фестивалях. Отдельным его проектом стали каверы на мировые хиты (Queen, Modern Talking), которые он исполнял на горномарийском языке с целью его популяризации.

Ранее стало известно, что в ходе выполнения боевых задач на спецоперации погиб актер Леонид Гусаров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#смерть
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