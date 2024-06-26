Раненая жительница Севастополя рассказала, как спасла детей из-под обстрела

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov
Жительница Севастополя Владлена, которая получила ранение во время обстрела боевиками ВСУ пляжа, поделилась, как вывезла с него детей. Об этом пишет РИА Новости.
Первое, что услышали, это взрыв над головой, рассказала она. На пляже женщина находилась со своим крестником Ваней. Он услышал взрывы и побежал под навес. По ее словам, начали падать суббоеприпасы.
Женщина рассказала, что помогали отдыхающим спасатели, а также бармен и официант кафе на пляже.
23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.
Появились кадры из кафе в Севастополе во время ракетного обстрела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я стояла и не могла себе позволить лечь. Потому что заводили детей. И последний «шарик» упал не далеко от бара где мы прятались. У меня заложило уши, а в ноге осколок. Потом это (взрывы) закончилось. Рядом со мной были еще дети. Их мать или ранило, или убило», — поделилась она.
Женщина рассказала, что помогали отдыхающим спасатели, а также бармен и официант кафе на пляже.
«Дети говорят – возьмите нас с собой. Мы без родителей. Я им говорю, у меня машина забита – пошли на руки на колени. Куда-нибудь сядем. И мы уехали оттуда», — сказала женщина.
23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.
Появились кадры из кафе в Севастополе во время ракетного обстрела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова