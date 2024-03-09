Военный эксперт Матвийчук рассказал о степени влияния ракет Taurus на ход СВО

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Только очень большие поставки немецких ракет Taurus Украине способны оказать заметное влияние на ситуацию и позволить Киеву изменить ход военных действий в свою пользу. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Эксперт отметил, что при запуске даже с юга Украины ракета Taurus теоретически способна долететь до Москвы. Если поставка этих снарядов на Украину всё-таки произойдёт, будет эскалация диверсионно-террористических действий, а на ход военной кампании они повлиять никак не смогут, заключил Матвийчук.
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Александр Бойцов